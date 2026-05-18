Oleg Ozerov a fost convocat la MAE: ambasadorului rus i s-a înmânat o nouă notă de protest

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova l-a convocat, în dimineața zilei de marți, 18 mai, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, pentru a-i înmâna o nouă „notă de protest” din partea autorităților moldovenești. Motivul invocat de această dată este încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a survolat teritoriul țării la 13 mai.

Într-o declarație semnată de MAE pe 18 mai, instituția a explicat că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat în urma încălcării ilegale a spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă rusească pe 13 mai 2026, direcția Mohîliv-Podilskîi, regiunea Vinnița, spre satul Sauca, raionul Ocnița.

„În cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale. Ministerul Afacerilor Externe a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”, se arată în comunicatul emis de instituție după 5 zile de la producerea incidentului.

Pe 13 mai, la ora 16:05, drona rusească a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni. „Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, a comunicat Ministerul Apărării atunci. Conform Ministerului Apărării, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localității Colibași, raionul Cahul, iar la 16:58 – a traversat s. Cîșlița Prut, r. Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești.

Ultima notă de protest pe care a primit-o Ozerov a fost în martie, în legătură cu atacul Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina.