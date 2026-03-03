Patru persoane, reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 de mii de euro

Oamenii legii au anunțat marți, 3 martie, despre reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40 de mii de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, conform unui comunicat de presă.

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins suma anterior, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a le determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.

Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA. În urma perchezițiilor efectuate, a fost ridicată întreaga sumă de 40 de mii de euro, precum și „dispozitive electronice utilizate pentru realizarea înțelegerii prealabile privind comiterea infracțiunii”.

Cele patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.