DOC Judecător din dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel, dar liberat de pedeapsă, dat afară din sistem

Judecătorul suspendat Iurie Hîrbu, de la Judecătoria Orhei, vizat în dosarul „Laundromat” și găsit vinovat de Curtea de Apel Centru pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, dar liberat de pedeapsă din cauza intervenirii termenului de prescripție, a fost eliberat din funcție. Hotărârea a fost adoptată marți, 3 martie, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în absența magistratului.

Apărarea lui Iurie Hîrbu a solicitat membrilor Consiliului amânarea examinării subiectului până la pronunțarea unei soluții de către magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), hotărârea instanței de apel fiind contestată cu recurs. CSM i-a respins însă cererea și a decis să examineze subiectul.

„Plenul CSM hotărăște: se eliberează Iurie Hîrbu din funcția de judecător la Judecătoria Orhei, în temeiul art. 25 alin. 1 lit. g al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile (…)”, a declarat Sergiu Caraman, președintele CSM, în timpul ședinței.

Membra CSM, Livia Mitrofan, a subliniat că judecătorul, care a fost achitat de prima instanță în 2023, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru în decembrie 2025.

„(…) Potrivit deciziei Curții de Apel, apelul declarat de Procuratura Anticorupție a fost admis, a fost casată sentința cu pronunțarea unei noi hotărâri privind modul stabilit de prima instanță, s-a recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 307 alin. 1 din Codul penal, fiind liberat de răspundere penală reieșind din faptul că a expirat termenul de tragere la răspundere penală pe emiterea unei ordonanțe și, de asemenea, a mai fost recunoscut vinovat, în aceleași circumstanțe, pentru emiterea altor două ordonanțe (…). Prin decizia Curții de Apel din 2 decembrie 2025, a fost admis apelul și constatată vinovăția persoanei (…)”, declară Livia Mitrofan.

Achitat de prima instanță, găsit vinovat de Curtea de Apel

Pe 2 decembrie 2025, Curtea de Apel Centru a admis apelul declarat de procurora anticorupție Irina Gheorghiștean împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău din 24 octombrie 2023 și a constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, „însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală”.

„În partea ce ține de argumentele apărării privind lipsa obiectului infracțiunii, completul de judecată respinge această poziție și notează că, infracțiunea prevăzută de art. 307 este inclusă în capitolul XIV din Codul penal, denumit infracțiuni contra justiției, urmărindu-se protejarea relațiilor sociale care asigură funcționarea normală a organelor justiției, înfăptuirea justiției (…).

(…) Inculpatul, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată în instanța de fond, nu și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunii imputate și a declarat că ordonanțele judecătorești din 13 iunie 2011, 21 noiembrie 2011 și 4 septembrie 2012 au devenit irevocabile prin neatacare, respectiv nu există o confirmare juridică a faptului că ordonanțele judecătorești sunt contrare legii. Totodată a menționat că un act judecătoresc irevocabil se prezumă a fi legal și nu poate face obiectul vreunei reanalizări, în afara căilor de atac prevăzute de lege (…)”, se menționează în decizia instanței de apel.

Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 de către procurorul general de atunci, în temeiul autosesizării Procuraturii Anticorupție. Potrivit materialelor cauzei, în perioada anilor 2011–2012, în exercitarea funcției de judecător și președinte al Judecătoriei Telenești, Hîrbu ar fi emis, în trei rânduri, hotărâri contrare legii în cauze civile ce vizau pretinse datorii în sume cuprinse între zeci și sute de milioane de dolari.

Astfel, în iunie 2011, acesta a admis o cerere prin care a dispus încasarea sumei de 30 milioane dolari, deși actele depuse la dosar constau exclusiv din copii xerox neautentificate, lipsite de semnături, ștampile, traduceri autorizate și rechizite bancare ale părților.

Ulterior, în noiembrie 2011, magistratul a emis o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 500 milioane dolari, în aceleași condiții de neconformitate a documentelor. În septembrie 2012, judecătorul a admis o nouă cerere, emițând o altă ordonanță judecătorească privind încasarea încă a 500 milioane dolari, „în baza acelorași tipuri de acte neverificate, incomplete și neautentificate, care impuneau în mod legal respingerea cererii”.

„Ca rezultat al acestor hotărâri ilegale, în conturile executorilor judecătorești au fost transferate sume echivalente cu peste 1 miliard 30 milioane de dolari, fonduri utilizate ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare a banilor, cărora le-a fost conferită aparența unei obligații civile valide prin deciziile emise de magistrat. Prin aceste acțiuni, magistratul a subminat grav autoritatea și credibilitatea sistemului judecătoresc, afectând imaginea Republicii Moldova pe plan național și internațional”, a anunțat anterior PA.

PA anunța că decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării.

Potrivit magistrat.md, în decembrie 2003, Hîrbu a fost numit, pentru un mandat de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Telenești. În ianuarie 2009 a fost numit până la atingerea plafonului de vârstă, iar șase ani mai târziu CSM și-a dat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală – reținere, aducere silită, arestare și percheziție – în privința judecătorului și a decis suspendarea acestuia din funcție. În martie 2018, a fost transferat de la sediul central la sediul Telenești al Judecătoriei Orhei.