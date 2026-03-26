Mama Liudmilei Vartic cere exhumarea cadavrului fiicei sale

Mama Liudmilei Vartic a solicitat exhumarea cadavrului fiicei sale, informația fiind confirmată de directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței (ANPCV), Viorica Țîmbalari, joi, 26 martie, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, la care a participat și șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

Familia Liudmilei Vartic a depus o cerere pentru exhumarea cadavrului. Solicitarea a fost înaintată de mama acesteia, prin intermediul avocatei. Viorica Țîmbalari a explicat necesitatea unei asemenea expertize care va fi și o probă concludentă în instanță: „Din momentul când s-a înmplat tragedia și până astăzi, au apărut mai multe informații care trebuie să se confirme sau să nu se confirme”.

„Orice expertiză în acest sens este binevenită, atât pentru clarificarea tuturor circumstanțelor, ca să se facă dreptate pe acest dosar, cât și pentru opinia publică, care este una destul de importantă (…) Această expertiză ar arăta dacă bănuitul (Dmitri Vartic, n.r,) pe acest caz a făcut-o pe Ludmila ca să-și pună capăt zilelor”, a punctat Viorica Țîmbalari.

Raportul inițial de expertiză medico-legală, care cuprinde 16 pagini, a fost solicitat la 3 martie și recepționat pe 24 martie, a declarat șeful IGP.

Copiii familiei Vartic locuiesc în continuare cu tatăl lor, Dmitri Vartic, care are statut de bănuit. Viorel Cernăuțeanu a declarat că aceștia au fost audiați de două ori, în condiții speciale, după decesul Liudmilei Vartic. La rândul său, Viorica Țîmbalari a punctat că ar fi fost mai oportun ca, înainte de audieri, „pentru a exclude probabilitatea influențării”, copiii să fie plasați într-un mediu separat de tatăl lor.

Mamă a două fetițe, Liudmila Vartic a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama și sora sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, fost vicepreședinte ai raionului Hâncești, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi determinat-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

După mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.