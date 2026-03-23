Maia Sandu, despre cazul Liudmilei Vartic: „Este un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni n-a știut despre situație”. Șefa statului face apel către societate

„Este o mare nenorocire că această femeie nu a fost ajutată de nimeni. Este un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut despre situație, este un eșec al comunității de la Hîncești – aici mă refer la cunoscuți, oameni de la muncă, prieteni”. Astfel a comentat președinta Maia Sandu cazul Liudmilei Vartic, care a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa.

„Deci, este o comunitate acolo, în care femeia a trăit, și faptul că nimeni din această comunitate nu a văzut, mi-e greu să cred. Cel mai probabil n-a vrut să vadă (…). Chiar dacă fosta administrație (a Spitalului Raional Hîncești, care nu a sesizat autoritățile despre prima tentativă de suicid a Liudmilei Vartic, n.r.) spune că a făcut acest lucru la solicitarea Liudmilei, pentru ca să nu-i dăuneze la locul de muncă, oricum legea este lege și ea trebuie respectată”, a subliniat șefa statului în cadrul unei conferințe de presă după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

În acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un apel pentru femeile care sunt victime ale violenței în familie.

„Rugămintea mea și sfatul meu insistent este să cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale, de la APL, adresați-vă instituțiilor naționale. Dacă nu aveți încredere în stat, adresați-vă organizațiilor nonguvernamentale. Există totuși mai multe surse de unde puteți să vă informați. Intrați pe site-ul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței și acolo o să vedeți numere de telefon (…). În toată țara asta o să se găsească un om de treabă care o să vrea să vă ajute. Este important ca dvs. să cereți acest ajutor”, a adăugat Sandu.

Șefa statului a transmis un mesaj către societate, în contextul apariției mai multor informații false legate de acest caz, subliniind că „nu există niciun interes, cel puțin la nivel național, de a mușamaliza cazul”.

„Vreau să mai vin cu un mesaj către societate, pentru că am văzut foarte multe informații false și discuții, vă spun cu toată responsabilitatea că eu și colegii mei dorim să se facă lumină în acest caz și să se facă dreptate. În toate cazurile de violență împotriva femeilor, care s-au întâmplat în ultima perioadă, am insistat și cred că am și văzut cel puțin pentru cazurile care se cunosc că anchetele s-au făcut corect și s-au dus până la bun sfârșit. Nu există niciun interes, cel puțin la nivelul național, de a mușamaliza cazul. Nu contează că suspectul a fost parte a partidului de la guvernare. Deci, noi cu toții vrem ca să se facă lumină și ca să se facă dreptate, și o să insistăm pe acest lucru.

Oamenii care au informații reale despre acest caz ar trebui să colaboreze cu ancheta, pentru că din informațiile pe care le am eu, nu prea există doritori să povestească. Cei care au scris pe Facebook atunci când au fost contactați de organele de anchetă au spus că nu au informații din prima sursă, iar cei care ar trebui să aibă informații din prima sursă este foarte important ca să colaboreze cu ancheta și să se facă lumină. Cei care nu au aceste informații, nu au avut niciodată nicio treabă cu acest caz, să nu speculeze, pentru că nu ajută nici ancheta și nici familia Liudmilei. Toate informațiile false pur și simplu crează impedimente. Ceea ce putem face cu toții cât așteptăm să se facă lumină pe acest caz, vă rog să fim serioși, pentru că nicăieri în lume nu se anchetează un asemenea caz în două zile sau în două săptămâni. Da, este important să ținem subiectul pe agendă, dar este și mai important să nu discredităm această anchetă, să așteptăm să se facă cercetarea așa cum se face peste tot în lume – corect, în timp, cu informații probate. Noi toți cei care pe bune vrem să contribuim la rezolvarea acestei probleme mari din societate trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să avem grijă să nu se întâmple altei femei ceea ce i s-a întâmplat Liudmilei”, a declarat Maia Sandu.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.

Pe 18 martie, directorul Spitalului Raional Hîncești, Petru Ciubotaru, a depus cerere de demisie. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății, Emil Ceban, după ședința Cabinetului de miniștri.