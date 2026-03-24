Poliția: „Medicii infirmă categoric informațiile potrivit cărora persoana ar fi fost deja decedată în momentul căderii”. Detalii noi despre cazul Liudmilei Vartic

„Cauza penală a fost transmisă la data de 23 martie curent, de către procurori, în gestiunea Inspectoratului de Poliție Rîșcani din capitală. Imediat, polițiștii au inițiat acțiuni suplimentare de acumulare a probatoriului și de stabilire a tuturor circumstanțelor cazului.

Precizăm că, polițiștii au recepționat rezultatele expertizei medico-legale, medicii constatând că decesul victimei a survenit în rezultatul traumatismelor produse simultan asupra mai multor organe, leziuni corporale specifice căderii de la înălțime.

A fost audiat echipajul medical intervenit la fața locului. Medicii infirmă categoric informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora persoana ar fi fost deja decedată în momentul căderii. Aceștia au declarat că, din punct de vedere vizual, acest fapt nu putea fi stabilit, fiind utilizat inclusiv aparatul ECG pentru verificarea semnelor vitale.

În ceea ce privește fotografiile cu victima, de la locul incidentului, apărute în spațiul public, precizăm că acestea nu fac parte din materialele cauzei penale. Polițiștii au identificat persoana care le-a realizat – o locatară a blocului – care a declarat că le-a transmis ulterior mai multor persoane. În acest context, telefonul acesteia a fost ridicat, conform prevederilor legale, în vederea efectuării măsurilor de investigație (…).

Totodată, reiterăm importanța informării din surse oficiale și evitarea răspândirii informațiilor neverificate, care pot prejudicia desfășurarea anchetei”, se spune într-un comunicat al Poliției.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.