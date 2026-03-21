Cazul Liudmilei Vartic: explicațiile Poliției despre presupusa scrisoare de adio făcută publică

Scrisoarea apărută în spațiul public, prezentată drept un presupus bilet de adio al Liudmilei Vartic, a fost transmisă Poliției de către soțul victimei, Dmitri Vartic, care are în prezent statut de bănuit în dosar și nu reprezintă mesajul lăsat de femeie în ziua decesului. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) sâmbătă, 21 martie.

Potrivit IGP, scrisoarea apărută în spațiul public a fost prezentată instituției de către soțul victimei, Dmitri Vartic. Oamenii legii însă nu au precizat când acesta a transmis documentul la Poliție.

„Precizăm că aceasta nu este scrisoarea de adio lăsată de victimă în ziua decesului, fiind vorba despre două materiale diferite. Ambele documente – atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului – fac parte din materialele dosarului. În acest sens, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor relevante”, au punctat oamenii legii.

Autoritățile precizează că, în condițiile în care investigațiile sunt în desfășurare, anumite detalii nu pot fi făcute publice la această etapă și îndeamnă la „evitarea speculațiilor, precum și la distribuirea exclusivă a informațiilor verificate”.

Anterior, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat faptul că educatoarea de la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic, care a murit pe 3 martie după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a lăsat un bilet de adio. Atunci, ministra susținea că conținutul biletului de adio nu va fi însă făcut public, pentru a nu-i face vulnerabili pe copiii cuplului Vartic.

Totuși, unele surse media au publicat conținutul unei presupuse scrisori de adio, care i-a fost atribuită victimei. Mediacritica.md a calificat gestul drept „un derapaj deontologic major”.

În aceeași zi, Dmitri Vartic a confirmat „autenticitatea” scrisorii. „În condițiile în care acest document a devenit public, confirm că scrisoarea a fost scrisă de soția mea și se regăsește anexată la materialele dosarului penal. Totodată, precizez că nu cunosc cine a făcut public acest document”, a declarat Dumitru Vartic, fără a preciza că scrisoarea făcută publică este doar unul dintre cele două documente anexate la dosar și nu este cel identificat în ziua decesului.

ZdG nu va publica scrisoarea apărută în spațiul public, invocată drept presupus bilet de adio, pentru a proteja viața privată a victimei și a familiei acesteia.