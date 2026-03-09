VIDEO Unde pot apela femeile care sunt victime ale abuzului? Datele de contact ale instituțiilor care pot oferi ajutor

În anul 2025 au fost înregistrate peste 20 de cazuri de femicid. Așa arată datele Raportului de activitate ale Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, care demonstrează că violența de gen este în continuare un fenomen răspândit pe larg în R. Moldova.

Svetlana Olari, avocată specializată în drepturile femeilor victime ale violenței în familie și violenței sexuale din cadrul Centrului Internațional „La Strada”, ne-a spus unde se pot adresa femeile care sunt victime ale agresorilor.

În caz de pericol, putem suna la Serviciul de Urgență 112.

Totodată, victimele abuzurilor pot apela gratuit, confidențial, la telefonul de încredere pentru femei și fete, la numărul 0 8008 8008, care este disponibil 24/7. Pentru apeluri de peste hotare, pot forma +373 22 24 06 24.

Centrul de Justiție Familială: +373 60 85 99 88;

Centrul de Drept al Femeilor – str. M. Kogălniceanu 76 (08:30 – 17:30): 0 8008 0000; +373 22 811 999; +68 855 050;

Serviciul Regional Integrat pentru Victimele Violenței Sexuale este amplasat în Ungheni, însă acoperă șase raioane: Ungheni, Fălești, Sîngerei, Călărași, Nisporeni și Telenești. Serviciul oferă, într-un singur loc, asistență medicală, juridică, psihologică și socială. Numere de telefon: 078 517 327; 078 495 866.

Dacă cunoașteți femei refugiate victime ale violenței, încurajați-le să apeleze pentru ajutor: 0 800 800 11 sau dopomoga.gov.md.



Alte instituții și organizații de sprijin pot fi găsite accesând acest link.

Totodată, femeile și fetele care se confruntă cu violența pot beneficia de consiliere juridică și reprezentare în instanță, în mod gratuit, datorită parteneriatului UN Women Moldova cu trei organizații de profil din regiuni, în cadrul proiectului „Sporirea leadershipului feminin pentru societăți reziliente și pașnice”, finanțat de Guvernul Danemarcei:

Soroca: Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA”, str. Mihai Sadoveanu 21, +373 62 000 534

Comrat: AO „Biaz Gul”. Telefon de încredere: +373 67 555 299

Cahul: AO „Ophelia”, str. Ioan Vodă cel Cumplit 73, +373 79 12 00 12