Igor Popa, fost adjunct al procurorului general, ACHITAT de Judecătoria Chișinău pentru fals în declarații: „Nu au existat probe. Dumnealui niciodată nu a avut concubine în perioada incriminată prin rechizitoriu”

Igor Popa, fost adjunct al procurorului general și fost șef al Procuraturii municipiului Chișinău, inculpat pentru fals în declarații, a fost achitat de Judecătoria Chișinău, iar sentința a fost confirmată public de instituțiile statului doar după o solicitare a ZdG. Sentința a fost pronunțată pe 27 iulie, dar nu a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată până joi, 30 iulie, ora 18.00.



„Nu au existat probe cu privire la vinovăția acestei persoane… Acuzarea s-a bazat în mod prioritar pe faptul că domnul Popa nu a declarat bunurile concubinei. Dumnealui niciodată nu a avut concubine în perioada incriminată prin rechizitoriu”, a precizat pentru ZdG Adriana Eșanu, avocata lui Igor Popa.



Igor Popa a fost învinuit de faptul neincluderii intenționate a unor date în declarațiile de avere și interese personale depuse anual, pentru perioada anilor 2018-2020, precum și la eliberarea și ulterior angajarea în funcție din ianuarie 2020, privind imobilele deținute de concubina acestuia, care reprezentau spațiul comun locativ, date care era obligat să le prezinte ținând cont de prevederile Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conform procuraturii.

Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, dosarul Popa figurează ca încheiat, dar nu a fost publicată sentința până vineri, 30 iulie, la ora 18.00. Informația despre achitarea lui Igor Popa a fost confirmată de Procuratura Anticorupție (PA), în urma unei solicitări a ZdG. „Pe data de 27 iulie în privința acestuia a fost pronunțată sentința de achitare”, au precizat pentru ZdG reprezentanții PA.

Adriana Eșanu, avocata lui Igor Popa, a declarat pentru Ziarul de Gardă că procurorii nu au avut probe în privința clientului său.

„Nu au existat probe cu privire la vinovăția acestei persoane pe care am apărat-o. Sentința a fost emisă pe 27 iulie 2026. Dosarul a fost trimis în judecată pentru cinci capete de acuzare, toate vizează falsul în declarații pentru cinci declarații de averea și interese personale pe care dumnealui le-a depus. S-a decis achitarea pe toate capetele de acuzare a domnului Popa. Consider că sentința este una legală și întemeiată, corespunzător, nu au fost probe ca să stabilească vinovăția acestei persoane. Acuzarea s-a bazat în mod prioritar pe faptul că domnul Popa nu a declarat bunurile concubinei. Dumnealui niciodată nu a avut concubine în perioada incriminată prin rechizitoriu. Potrivit articolului 2 din Legea privind declararea averii și intereselor personale 133 din 2016, noțiunea de „concubin” are o încărcătură semantică precisă în legislația noastră. Legiuitorul spune: „concubin sau concubină este persoana care a conviețui împreună timp de 183 de zile pe parcursul unui an”. Procurorul nu a prezentat nicio probă în acest sens ca să se stabilească, să se constate că domnul Popa, în perioada de referință, ar fi concubinat cu cineva anume”, a declarat avocata.

Dosarul lui Igor Popa a fost repartizat magistraților spre examinare în februarie 2022. Popa fusese reținut pentru 72 de ore pe 9 noiembrie 2021 în timp ce era şeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău. Procurorii anticorupție au descins cu percheziţii la domiciliul lui Igor Popa. Ulterior, Popa a fost eliberat din arest, fiind cercetat sub control judiciar.

Igor Popa a fost, între 2015 și 2017 șeful Procuraturii mun. Chișinău, iar din 2017 până în 2018 a fost adjunct al procurorului. După demisia lui Eduard Harunjen din funcția de procuror general a deținut, pentru o scurtă perioadă, și interimatul funcției de procuror general. Popa a fost subiectul mai multor scandaluri mediatice, fiind acuzat de fabricarea mai multor dosare penale în perioada guvernării comuniste, dar și de mușamalizarea dosarelor privind evenimentele din 7 aprilie 2009.

Igor Popa s-a remarcat şi a intrat în atenţia opiniei publice în perioada guvernării comuniste, atunci când a instrumentat sau a participat, în calitate de şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale din cadrul PG, la efectuarea urmăririi penale în mai multe dosare penale deschise pe numele persoanelor care erau împotriva guvernării lui Voronin. Igor Popa este şi procurorul care a semnat mai multe demersuri privind judecarea şi reţinerea tinerilor protestatari la 7 aprilie 2009 în comisariatele de poliţie.

Popa face carieră în sistem din 1999, când a fost numit anchetator în Procuratura sectorului Râşcani, mun. Chişinău. Ulterior, acesta a avansat până la funcțiile de procuror pentru misiuni speciale din cadrul PG, procuror al sect. Râşcani și procuror interimar al mun. Chișinău. În 2016 Igor Popa a candidat la fotoliul de procuror general, concursul a fost însă câștigat de Eduard Harunjen.