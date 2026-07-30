Mai multe servicii consulare, sistate pe parcursul lunii august la toate misiunile diplomatice ale R. Moldova

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în perioada 1–31 august 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale R. Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile (înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui și alte servicii aferente).

Conform unui comunicat de presă, sistarea temporară este impusă în contextul tranziției la noul Sistem informațional „Acte de stare civilă” (SI ASC), „care va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate”.

Cererile depuse până la 1 august 2026 vor continua să fie procesate conform procedurilor aplicabile anterior, fără a fi afectate de perioada de tranziție.

Pe durata acestei perioade, persoanele care dețin semnătură electronică pot solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem