Două judecătoare specializate în examinarea cauzelor de corupție, una dintre ele fiind și vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău, audiate parțial în ședință închisă de către Comisie

Două magistrate de la Judecătoria Chișinău, care fac parte din completele specializate anticorupție, au fost audiate parțial de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în ședință închisă. Este vorba despre Elisaveta Buzu, în prezent judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și Alina Gorceac, vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău.

În prima parte a audierii magistratei Alina Gorceac, de la Judecătoria Chișinău, discuțiile au vizat aspecte de integritate financiară, inclusiv discrepanțe între transferurile bancare declarate la Autoritatea Națională de Integritate și cele identificate de Comisie în baza informațiilor bancare obținute în cadrul evaluării.

Întrebată dacă informațiile furnizate pe parcursul evaluării sunt adevărate și actuale, Alina Gorceac a menționat că acestea sunt valabile la zi, cu unele excepții pe care le-a clarificat ulterior, în partea închisă a audierii, prezentând și documente confirmative.

În ședința închisă au fost examinate și aspecte de integritate etică, inclusiv un posibil conflict de interese și respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Gorceac deține funcția de vicepreședintă interimară a instanței din 29 iulie 2026.

În luna septembrie, magistrata a primit pentru examinare dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon în preluarea ilegală a circa 43% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 milioane de lei.

În cazul evaluării Elisavetei Buzu, care activează din 1 ianuarie 2026 la Curtea de Apel Centru, unde a fost transferată temporar, Comisia a audiat în ședință închisă o persoană, dar și pe judecătoare. În cuvântul său de încheiere, Elisaveta Buzu a menționat că procedura de evaluare nu a fost deloc ușoară și că a tratat-o cu responsabilitate, aceeași responsabilitate și transparență pe care, potrivit acesteia, le-a manifestat pe parcursul celor 19 ani de activitate în sistemul judecătoresc, dintre care 6 ani în funcția de judecătoare. Ea a mai spus că, pentru unele aspecte, s-a așteptat la mai multe întrebări din partea Completului.

Conform unui comunicat de presă, în cadrul audierii au fost solicitate clarificări privind donații efectuate în beneficiul partenerului de viață, achiziția unui vehicul și „alte aspecte relevante pentru examinarea integrității financiare”.