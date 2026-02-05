Începe evaluarea judecătorilor din completele specializate anticorupție. Magistrații din dosarele Plahotniuc și Dodon, printre cei cărora le va fi testată integritatea

Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele specializate în cauze de corupție și conexe corupției.

Judecătorii notificați, conform listei transmise de CSM, sunt:

Tatiana Bivol; Angela Vasilenco; Vasilisa Muntean; Veaceslav Cernalev; Viorelia Grigoraș; Nicolae Corcea; Arina Ialanji; Cristina Cheptea; Olga Bejenari; Liliana Cușca; Ana Bologan; Alina Gorceac; Valeriu Curicheru; Vladislav Negru; Elizaveta Buzu; Sergiu Ciobanu.

În lista primită de la CSM se regăsesc și judecătorii Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel, Angela Catană, în calitate de fostă vicepreședintă de instanță și Ana Cucerescu, candidată la funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, care se află, la moment, în proces de evaluare sau reevaluare. Acești judecători sunt notificați suplimentar, evaluarea lor fiind în desfășurare.



Angela Catană este magistrata care gestionează dosarul Dodon, aflat la Judecătoria Chișinău. Dosarul Plahotniuc este gestionat de un complet de magistrați format din Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Ana Cucerescu.

Potrivit Comisiei, notificările transmise judecătorilor vizați includ solicitarea completării și transmiterii către Comisie a următoarelor documente:

Declarația de avere și interese personale, completată cu date actualizate pentru ultimii 5 ani;

Declarația privind lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public, integrată într-un formular unic;

Chestionarul de etică.

„Comisia a stabilit un termen de 20 zile calendaristice pentru depunerea declarațiilor și a chestionarului. Termenul este calculat de la data expedierii notificării prin poșta electronică. Comunicarea dintre Comisie și subiecții evaluării are loc prin poșta electronică pe întreaga durată a procesului”, a precizat Comisia.

După finalizarea etapei de depunere a documentelor inițiale, Comisia va trece la etapa de colectare și analiză a informațiilor relevante necesare pentru evaluare.