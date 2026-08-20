Dosarul „Kuliok”: acuzarea așteaptă un răspuns de la Ambasada SUA privind locul de aflare al lui Iaralov

Ședința de judecată din 20 august în dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, care este și liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, a fost întreruptă până pe 24 august, după ce niciunul dintre martorii citați nu s-a prezentat pentru a fi audiați. Totodată, acuzarea a informat instanța despre un demers adresat Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în vederea identificării locului de aflare a martorului Serghei Iaralov, persoană apropiată condamnatului Vladimir Plahotniuc. Potrivit procurorului Petru Iarmaliuc, luni, 24 august, se așteaptă la un răspuns din partea Ambasadei.

La începutul ședinței, instanța a cerut explicații cu privire la prezența martorilor. Procurorii au informat completul de judecată că martorul Radu Adrian, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc, a fost citat, însă a invocat suprapunerea de program și nu s-a prezentat.

„Eu personal am apelat și apărătorul și acest martor, nu ne-a răspuns niciunul din ei. I-am expediat un mesaj (…) mi-a scris că va reveni mai târziu, este într-o ședință. Asta este toată informația”, a declarat procurorul de caz.

În cadrul aceleiași ședințe, acuzarea a informat instanța despre un demers adresat Ambasadei SUA în vederea identificării locului de aflare a martorului Serghei Iaralov, persoană apropiată condamnatului Vladimir Plahotniuc. Potrivit procurorului Petru Iarmaliuc, luni, la 9 dimineața, se așteaptă la un răspuns din partea Ambasadei.

„Noi am comunicat că nu este cunoscut locul aflării lui Iaralov, iar din date publice se cunoaște că acest martor se află în Statele Unite ale Americii. Respectiv, acuzarea, pentru a identifica posibilitatea audierii lui, fie printeleconferință, fie prin intermediul instanței de judecată, trebuie să administreze date și informații de contact sau locul aflării exacte pentru a putea formula acte procedurale în acest sens. Respectiv, eu am înaintat acest demers către ambasadă și mi-au spus că luni dimineața îmi vor da răspuns”, a precizat procurorul.

Afectarea ritmului procesului a stârnit nemulțumirea instanței și a apărării, care au subliniat durata îndelungată a procedurilor.

„De ce din 12 mai, până acum, nu ați formulat o astfel de adresare și nu v-ați clarificat?”, a întrebat judecătoarea Stella Bleșceagă.

„Suntem în acest proces de patru ani de zile deja!”, a spus judecătorul Vladislav Gribincea.

Iarmaliuc a argumentat că nu este în puterile sale să urgenteze acest proces și că „acuzarea s-a atârnat cu toată responsabiliatea”.

La rândul lor, avocații au solicitat asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal din actele depuse.

În lipsa martorilor pentru audiere, procurorii au depus la dosar noi probe documentare: Ordonanța de ridicare a documentelor din 1 iunie 2022 și procesul-verbal aferent ridicării actelor financiare ale Partidului Socialiștilor (PSRM).

„Este prezentată ordonanța de efectuare a ridicării documentelor din 1 iunie 2022. S-a ridicat de la contabilitatea Partidului Socialiștilor și Sindicatului ordinele de plată ale persoanelor responsabile de plasarea cotizațiilor de membru, registrele, însăși declarația privind donația în numerar a fiecărui donator, declarația privind acceptarea mijloacelor financiare, rezultatele auditelor, extrase din contabilitatea bancară pe suport electronic, evidența contabilă. Extrasele sunt în perioada 2018–2019”, a declarat judecătoarea Stella Bleșceagă.

Avocații lui Igor Dodon au cerut timp pentru a studia noile acte anexate înainte de a se expune asupra legalității și pertinenței acestora.

În cele din urmă, completul de judecată a dispus întreruperea procesului. Următoarea ședință va avea loc pe 24 august, dată la care este programată audierea altor martori din lista apărării, printre care Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea.