VIDEO Serghei Iaralov – „umbra lui Plahotniuc”, niciodată căutat de procurori. De ce nu a fost anunțat în căutare internțională

Numit de presă „umbra lui Plahotniuc” sau „mâna dreaptă a oligarhului”, Serghei Iaralov a dispărut din spațiul public odată cu fuga lui Vladimir Plahotniuc din R. Moldova. A apărut însă în vizorul procurorilor, într-un dosar de corupere activă, cunoscut sub numele „Kuliok”, unde figurează alături de Plahotniuc. Acesta este singurul dosar în care apare „mâna dreaptă a oligarhului”, chiar dacă numele Iaralov a fost pronunțat de mai mulți politicieni ai vremii în contextul schemelor pentru care, în prezent, Plahotniuc este anchetat.

„Se efectuează anumite acțiuni de urmărire penală pentru a fundamenta învinuirea în sensul dat sau pentru a acumula probe care ar dovedi contrariul”, explică șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, întrebat fiind de ce Iaralov nu a fost niciodată anunțat în căutare internațională.

Serghei Iaralov a părăsit R. Moldova în același an în care Vladimir Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit din țară. Din 2019, Iaralov nu a mai intrat în R. Moldova.

În 2024, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) l-a inclus într-o listă cu persoane, companii și partide asociate cu Vladimir Plahotniuc. Iaralov a atacat decizia SIS în instanță, dar nu a reușit să o anuleze.

Serghei Iaralov este legat de Plahotniuc și printr-un dosar penal, singurul dosar activ pe numele acestuia în R. Moldova. Dosarul se referă la episodul din 2019, în care Iaralov și Plahotniuc negociau cu Dodon și îi ofereau o pungă neagră, despre care ulterior procurorii au afirmat că era plină cu bani. Cauza penală pe numele lui Plahotniuc și Iaralov a fost intentată în 2022, cei doi fiind învinuiți de corupere activă.

Iaralov, niciodată căutat de procurori

În timp ce dosarul numit generic „Kuliok”, în care este cercetat Igor Dodon, este examinat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dosarul lui Iaralov și Plahotniuc trenează la faza de urmărire penală. Spre deosebire de Plahotniuc, Serghei Iaralov nu a fost niciodată anunțat în căutare internațională.

El trăiește în Statele Unite ale Americii, acolo unde soția sa, Olga Iaralova, deține mai multe proprietăți, printre care o casă și două apartamente identificate de Ziarul de Gardă.

ZdG: De ce nu a fost anunțat Serghei Iaralov în căutare internațională?

Marcel Dumbravan, șeful Procuraturii Anticorupție: Decizia, desigur, pe caz urmează să-i aparțină procurorului care duce urmărirea penală în acest caz. Este o decizie a dumnealui, la momentul de față, să nu-l anunțe în căutare internațională, deoarece consider eu că se efectuează anumite acțiuni de urmărire penală pentru a fundamenta învinuirea în sensul dat sau pentru a acumula probe care ar dovedi contrariul.

Dosarul „Kuliok” nu este singura cauză penală care i-a legat pe cei doi. Iaralov și Plahotniuc au fost învinuiți într-un dosar pentru dublă identitate, după ce, în 2018, datorită implicării angajaților Agenției Servicii Publice (ASP), Iaralov devenise Serghei Haikin, iar Vladimir Plahotniuc – Vladislav Novak. Cauza penală însă nu a avut vreo finalitate, fiind clasată peste doi ani.

Numele lui Iaralov, pe buzele politicienilor în contextul mai multor scheme

Numele lui Iaralov este pronunțat de procurori exclusiv în contextul dosarului „Kuliok”. Unii dintre politicienii vremii însă pronunțau numele lui Iaralov alături de cel al lui Plahotniuc în contextul mai multor scheme pentru care în prezent este cercetat și Plahotniuc.

„Este un tovarăş acolo în spate, Iaralov Serioja îi spune. Mă bucur că este în această sală, el a participat la toate discuţiile şi la toate târgurile”, declara fostul premier Vlad Filat în discursul său din octombrie 2015, înainte de a fi reținut de mascați.

Veaceslav Platon mărturisea într-un interviu din 2019 că Iaralov participa la toate discuțiile pe care le purta cu Vladimir Plahotniuc. „Aceasta este particularitatea lui Plahotniuc. Întotdeauna, la negocieri, ne contacta pe mine, pe Filat, cu restul – Iaralov. Aceasta este modalitatea de a duce negocierile. Iaralov duce negocierile, joacă rolul polițistului bun, îți scoate argumentele tale, ți le spune pe ale lui…”, explica Platon.

„În acea perioadă, apropo, tot anul 2013, consilier la Ministerul Economiei era persoana pe care nimeni nu o cunoștea atunci, se numea Serghei Iaralov. Și Serghei Iaralov a fost arhitectul atât a operațiunii cu BEM-ul, cât și a operațiunii cu concesiunea aeroportului”, acuză Alexandr Slusari, președinte al Comisiei parlamentare de anchetă care a investigat „Frauda bancară” (2019).

Numele lui Iaralov apare și în investigații jurnalistice. Rise Moldova a scris că acesta figurează într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York de rând cu firme implicate în tranzacții legate de furtul miliardului.

Iaralov, de rând cu Plahotniuc, la „Metalferos”

Fără a deține vreo funcție publică, Iaralov se implica și în gestionarea întreprinderii „Metalferos”, potrivit declarațiilor lui Victor Ostap, fost director al întreprinderii. Audiat de procurori, Ostap a declarat că după ce a plecat din funcție, în mai 2007, în urma lui, „la întreprindere au sosit Vladimir Plahotniuc cu Serghei Iaralov, unde, după ce au ținut un discurs față de conducerea întreprinderii, au selectat persoanele care vor rămâne în serviciu şi care urmează a fi concediate.”

Despre implicarea lui Iaralov în gestionarea întreprinderii a vorbit în cadrul dosarului „Metalferos” și un fost angajat al serviciului de pază al întreprinderii. Acesta declara că după plecarea lui Ostap de la Metalferos, a fost invitat în afara orelor de muncă să discute cu Plahotniuc și Iaralov. După discuție, Plahotniuc, care nu reprezenta nicio autoritate, i-a solicitat „cu ton amenințător” să depună cerere de demisie, cerându-i să nu părăsească orașul Chișinău.

Despre urmele lui Iaralov care dădeau pe la Metalferos sau urmele din „Frauda bancară” l-am întrebat și pe șeful Procuraturii Anticorupție. Am primit același răspuns: Iaralov nu are niciun statut.