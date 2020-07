DOC/ Trei actuali și foști judecători solicită CSM-ului despăgubiri și restabilirea sau reîncadrarea în funcție cu plata salariului restant

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, demis de CSM în urmă cu 10 ani, solicită instituției să-l restabilească în funcție .

. Ex-judecătoarea Lilia Vasilevici, cere de la CSM recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului.

Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal, solicită CSM-ului reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

Cele trei cereri vor fi examinate de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți, 7 iulie 2020.

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009. Mai exact, la 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.

Judecătorul a contestat hotărârea CSM ca fiind ilegală. În iulie 2009, CSJ i-a respins cererea, iar în aprilie 2010 a fost respinsă și cererea de revizuire. Între timp, fostul judecător s-a adresat la CtEDO.

La 24 decembrie 2019, Agentul guvernamental al R. Moldova, a depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție, solicitând admiterea acesteia, recunoașterea expresă a încălcării dreptului reclamantului garantat de art. 6 § 1 din Convenție, casarea deciziei din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție cu examinarea recursului în prezența părților și în cadrul unei ședințe publice. Prin încheierea din 5 februarie 2020 a Curții Supreme de Justiție s-a constatat încălcarea dreptului lui Stanislav Sorbalo garantat de articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților fundamentale.

Totodată, s-a admis cererea de revizuire depusă de Agentul guvernamental al Republicii Moldova. S-a casat decizia din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție, în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Stanislav Sorbalo împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la contestarea actului administrativ cu reținerea cauzei în procedura Curții Supreme de Justiție pentru reexaminarea în ordine de recurs a recursului depus de Stanislav Sorbalo împotriva hotărârii din 21 aprilie 2009 a Curții de Apel Chișinău. S-a dispus că revendicările cu privire la acordarea satisfacției echitabile urmează a fi soluționate de Agentul guvernamental, prin intermediul Guvernului Republicii Moldova.

La 1 iulie 2020, verificând argumentele invocate în recurs, prin prisma materialelor din dosar, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia necesității emiterii unei hotărâri noi asupra fondului cauzei, deoarece prima instanță a judecat formal speța, nu a elucidat toate circumstanțele necesare pentru justa soluționare a litigiului și a interpretat în mod eronat legea, circumstanțe ce au dus la emiterea unei soluții greșite. Drept consecință, judecătorii CSJ au anulat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 22 ianuarie 2009 prin care Stanislav Sorbalo a fost demis din funcție.

Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei a fost suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal. El solicită CSM-ului reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție. Cererea acestuia a fost examinată și în ședințele anterioare ale CSM, fără a fi luată o decizie.

Potrivit raportorului, Anatolie Galben, membru al CSM, Popovici a fost suspendat din funcție la 13 noiembrie 2018, iar la 5 mai curent Procuratura Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în acest caz, ordonanța nefiind contestată, „alt temei de a ține persoana suspendată nu este și unica soluție este de a anula suspendarea și reîncadrarea în funcție”.

Președintele CSM, Anatolie Pahopol, a menționat că „întrebarea este destul de delicată” și membrii s-au retras în deliberare. CSM a decis amânarea subiectului, urmând să anunțe data ulterior.

În octombrie 2018, Eugen Popovici a fost reținut de CNA, fiind suspectat că ar fi pretins 2000 de euro mită pentru „atenuarea învinuirii aduse şi pentru eliberarea din arest” a unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor.

Popovici, judecător cu stagiu de un an şi jumătate

ZdG scria în 2018 că Eugen Popovici, judecătorul cu statut de bănuit în dosar, îmbrăcase roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior fiind numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

Ex-judecătoarea Lilia Vasilevici a fost demisă CSM în ianuarie 2015. Acum ea solicită recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului. Judecătoarea a atacat anterior în instanță hotărârea CSM. Prin hotărârea din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție a fost respinsă ca

neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de Lilia Vasilevici.

Prin încheierea din 1 noiembrie 2018 a Curții Supreme de Justiție a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către Lilia Vasilevici împotriva hotărârii din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție.

La 20 septembrie 2019, prin intermediul Oficiului poștal, Lilia Vasilevici a mai depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție solicitând admiterea cererii de revizuire, cu casarea hotărârii contestate. În motivarea cererii de revizuire a susținut că i-au devenit cunoscute unele circumstanțe esențiale ale cauzei, și anume s-a referit la Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, publicată la 21 iunie 2019.

Totodată, în susținerea cererii de revizuire a mai indicat că în anul 2006, activând în calitate de judecător al Judecătoriei Centru mun. Chișinău, a condamnat la 10 ani de privațiune de libertate pe ex-ministrul al Apărării al R.Moldova, ex-directorul SIS, Valeriu Pasat, după acest caz, au avut loc mai multe încercări de a o înlătura din corpul judecătoresc.

În ianuarie 2020, CSJ a respins însă ca inadmisibilă cererea fostei judecătoare. Astăzi, pe rolul Curții de Apel Chișinău mai există un litigiu între Lilia Vasilevici și CSM. Ultima ședință despre care există informații datează din 15 iunie, fără a se anunța dacă a fost sau nu luată o decizie.