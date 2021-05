DOC/ Decizia CSJ în legătură cu solicitarea avocatului, care apare într-un video în timp ce-i transmite o pungă neagră judecătorului Berdilă, privind strămutarea dosarului lui Șor la o altă instanță egală în grad

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins miercuri, 5 mai curent, ca fiind neîntemeiată, cererea înaintată de Nicolae Bojenco, avocatul lui Ilan Șor, privind strămutarea judecării cauzei penale în privința acestuia, de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad. Aceasta este a 6-a cerere de strămutare depusă de avocații lui Șor.

Încheierea CSJ este irevocabilă.

Avocatul Nicolea Bojenco, apărătorul lui Șor care a depus de această dată cererea de strămutare, a apărut într-un video, publicat în spațiul public la 5 mai, în timp ce îi transmitea lui Tudor Berdilă, judecătorul-raportor în dosarul lui Ilan Șor, o sacoșă neagră, în timp ce ambii se aflau la o spălătorie auto.

După solicitările anterioare făcute de către alți doi apărători ai lui Șor, de aceasta dată, Nicolae Bojenco, încă un avocat al lui Ilan Șor – politicianul condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, este cel care a cerut magistraților CSJ strămutarea cauzei penale în privința acestui, de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad.

„În susținerea cerințelor sale, autorul cererii de strămutare invocă faptul publicării și răspândirii informațiilor neadevărate și defăimătoare cu privire la apărătorii inculpatului, făcând trimitere în acest sens la comunicatul de presă din 15 aprilie 2021, prin care corpul judecătoresc al Curții de Apel Cahul au relatat circumstanțe care nu corespund adevărului. La fel, susține că completul de judecată fixează ședințele într-un grafic ermetic, care generează imposibilitatea apărării de a se pregăti de acestea, prin limitarea accesului la materialele cauzei, încălcându-i astfel dreptul inculpatului la apărare. Totodată, indică asupra faptului că, completul de judecată emite soluții contradictorii, manifestate prin continuarea examinării cauzei în lipsa materialelor dosarului, după care constată imposibilitatea examinării acesteia din același motiv, mai mult decât atât, instanța de apel manifestă o atitudine părtinitoare față de partea acuzării și o plasează în condiții mai avantajoase în raport cu partea apărării. În același context, apărărorul susține că, pe marginea cauzei deduse judecății, deciziile sunt luate de către președintele completului de judecată în mod unilateral, fără consultarea, în prealabil, a celorlalți mebri de complet”, se menționează în Încheierea CSJ.

Magistrații CSJ au respins solicitarea avocatului lui Șor, motivând că strămutarea unei cauze penale de la instanţa competentă la o altă instanță egală în grad se face în cazul în care prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea normală a procesului, dar și că strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe circumstanțe pe care Curtea Supremă de Justiție nu le-a cunoscut în cadrul soluționării cererii anterioare.

„Strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe circumstanțe pe care Curtea Supremă de Justiție nu le-a cunoscut în cadrul soluționării cererii anterioare sau pe circumstanțe apărute după aceasta. Circumstanțele noi vor fi examinate de către Curtea Supremă de Justiție numai în cazul în care părțile nu le-au invocat la prima judecare din motiv că nu le cunoșteau sau erau în imposibilitate de a le prezenta.

Colegiul penal ține să sublinieze că, motivele expuse în susţinerea cererii de strămutare, privind pretinsa imparțialitate a judecătorilor Curții de Apel Cahul, potrivit legii nu constituie temei de strămutare, deoarece circumstanțele noi indicate în cerere, nu cad sub incidența instituției strămutării judecării cauzei, astfel fiind criticate acțiunile judecătorilor pentru modul în care derulează procesul de judecare a cauzei penale, fiind invocate aceleași caracteristici de pretinsă imparțialitate a judecătorilor”, se mai arată în Încheierea CSJ.

Încheierea CSJ din 5 mai:

La 29 aprilie, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins, ca fiind neîntemeiată, a cincea cererea înaintată de avocații lui Ilan Șor, privind strămutarea judecării cauzei penale în privința acestui, de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad.

La 27 aprilie, fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii reali ai fraudei bancare.

Dosarul lui Șor se află la Curtea de Apel Cahul din 2017, iar de atunci zeci de ședințe de judecată au fost amânate din varii motive.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Cahul.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie 2019, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din Republica Moldova declara pentru Ziarul de Gardă că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

Judecătorul raportul în dosarul lui Ilan Șor, Tudor Bedilă s-ar fi întâlnit pe 30 aprilie cu Nicolae Bojenco, unul dintre avocații care apără interesele lui Ilan Șor în instanță, și de la care ar fi primit o sacoșă neagră. Cel puțin asta arată imaginile video transmise pe adresa redacției ZdG miercuri, 5 mai, de către un cititor. Potrivit secvențelor video, acțiunea a avut loc pe 30 aprilie la o spălătorie auto, unde magistratul Berdilă a primit de la avocatul Bojenco o pungă neagră cu logo-ul „Klassika Asigurări”, companie de asigurări.

Solicitat de ZdG, avocatul lui Ilan Șor, Aureliu Colenco ne-a comunicat că „imaginile sunt falsificate”, întrucât „ei nu au planificat astfel de întâlniri”.

„În primul rând, eu consider că imaginile sunt un fals. Dar când au fost făcute aceste imagini? A…Eu consider că sunt niște falsificări, eu nu cunosc despre lucrurile acestea care s-au petrecut. Noi nu am planificat careva chestii de acestea. Eu cred că aceste secvențe video sunt făcute special ca să pună în lumină proastă avocații lui Ilan Șor și judecătorul. Eu am văzut video”, a declarat avocatul lui Ilan Șor, Aureliu Colenco pentru Ziarul de Gardă.

Solicitat de ZdG, avocatul Nicolae Bojenco nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje pentru a comenta imaginile apărute în spațiul public.