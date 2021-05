VIDEO/ Întâlnire între judecătorul Berdilă și unul dintre avocații lui Șor la o spălătorie auto, unde magistratul a primit o pungă neagră. Reacția unuia dintre apărătorii lui Șor: „Dar când au fost făcute imaginile? Noi nu am planificat careva chestii de acestea”

Judecătorul raportul în dosarul lui Ilan Șor, Tudor Bedilă s-ar fi întâlnit pe 30 aprilie cu Nicolae Bojenco, unul dintre avocații care apără interesele lui Ilan Șor în instanță, și de la care ar fi primit o sacoșă neagră. Cel puțin asta arată imaginile video transmise pe adresa redacției miercuri, 5 mai, de către un cititor. Potrivit secvențelor video, acțiunea a avut loc pe 30 aprilie la o spălătorie auto, unde magistratul Berdilă a primit de la avocatul Bojenco o pungă neagră cu logo-ul „Klassika Asigurări”, companie de asigurări.

Din imaginile video transmise în adresa redacției se vede cum Tudor Berdilă, judecătorul-raportor în dosarul lui Șor – condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, așteaptă să își ia mașina de la o spălătorie auto. Ulterior, în imagini se vede cu Berdilă trece strada și se întâlnește cu unul dintre apărătorii intereselor lui Ilan Șor în instanță, Nicolae Bojenco, care coboară dintr-o mașină de culoare gri. La un moment dat, în secvența video se vede cum Bojenco îi transmite lui Berdilă o pungă neagră care are pe ea logo-ul unei companii de asigurări – „Klassika Asigurări”. Apoi, judecătorul-raportor în dosarul lui Șor pune punga neagră pe care a luat-o de la Bojenco în portbagajul automobilului său.

„Dar când au fost făcute aceste imagini? Noi nu am planificat careva chestii de acestea”

Solicitat de ZdG, avocatul lui Ilan Șor, Aureliu Colenco ne-a comunicat că „imaginile sunt falsificate”, întrucât „ei nu au planificat astfel de întâlniri”.

„În primul rând, eu consider că imaginile sunt un fals. Dar când au fost făcute aceste imagini? A…Eu consider că sunt niște falsificări, eu nu cunosc despre lucrurile acestea care s-au petrecut. Noi nu am planificat careva chestii de acestea. Eu cred că aceste secvențe video sunt făcute special ca să pună în lumină proastă avocații lui Ilan Șor și judecătorul. Eu am văzut video”, a declarat avocatul lui Ilan Șor, Aureliu Colenco pentru Ziarul de Gardă.

Solicitat de ZdG, avocatul Nicolae Bojenco nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje pentru a comenta imaginile apărute în spațiul public.

Contactați de jurnaliștii ZdG, responsabilii din cadrul Curții de Apel Cahul ne-au comunicat că pentru a ne oferi un comentariu la acest subiect trebuie să facem o solicitare în acest sens.

Imaginile video:

Pe 2 martie curent, completul de judecători de la Curtea de Apel (CA) Cahul care examinează dosarul lui Ilan Șor a fost completat cu un judecător – raportor, după demisia din sistem a magistratei Nina Veleva. Judecătorul Tudor Berdilă este noul raportor în dosar.

Tudor Berdilă a vrut să demisioneze, dar s-a răzgândit

Tudor Berdilă activează în sistem de aproape 15 ani, fiind judecător la instanța de apel Cahul din 3 noiembrie 2017.

La un an de la venirea la CA Cahul, Berdilă a scris cerere de demisie. Ulterior însă a cerut retragerea acesteia, iar la 27 noiembrie CSM a satisfăcut solicitarea magistratului.

În 2017 Berdilă a fost vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice despre interesele din spatele reparației sediilor judecătoriilor din țară. Jurnaliștii scriau că Judecătoria Cantemir, al cărei președinte era Tudor Berdilă la acea vreme, a fost reparată de firma unei rude a colegului său, președinte al Judecătoriei Cahul. „Berdilă, care de altfel este domiciliat în Cahul, a negat vehement că la desemnarea câștigătorului licitației ar fi vorba despre anumite influențe din partea colegului său de la Cahul”, se mai arată în anchetă.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie 2019, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Câteva zile mai târziu, respectivul dosar a fost conexat cu o cauză penală aflată pe masa Procuraturii Anticorupție încă din 4 decembrie 2014 și care vizează devalizarea sistemului bancar din R. Moldova, „prin sustragerea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din activele Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank și comiterea altor fapte penale în scopul realizării intereselor personale și de grup”.

La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din Republica Moldova declara pentru Ziarul de Gardă că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

În februarie curent, s-au împlinit trei ani de când dosarul lui Ilan Şor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. În această perioadă, au fost programate 54 de şedinţe de judecată, fiind înregistrare 51 de amânări în examinare. Ședințele de judecată au fost amânate timp de trei luni, în toamna anului 2018, și timp de 6 luni, în perioada septembrie 2019 – martie 2020, în scopul efectuării unei expertize juridice a dosarului, la cererea apărătorilor lui Şor. În primăvara anului 2020, câteva ședințe au fost amânate din cauza stării de urgență naționale, instituite în contextul pandemiei COVID-19, iar în mai 2020 avocații lui Șor au cerut strămutarea cauzei penale la o altă instanță egală în grad, solicitare respinsă de Curtea Supremă de Justiție, însă care a adus alte 13 amânări în examinarea dosarului. În ultimele luni, apărătorii lui Șor au sesizat de mai multe ori Curtea Constituțională (CC), motiv pentru care, din nou, ședințele de judecată sunt amânate, iar în decembrie 2020 examinarea dosarului a fost chiar suspendată timp de o lună. Între timp, judecătoarea Nina Veleva și-a prezentat demisia din sistem, iar avocații lui Șor au solicitat amânarea altor câteva ședințe de judecată, pe motiv că ambii merg în concediu anual de odihnă.