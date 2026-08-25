Cum explică Comisia de Evaluare că NU va contesta decizia CSM în privința Veronicăi Cupcea, care a promovat evaluarea deși a constatat de două ori că nu întrunește criteriile. Va merge la CSJ pentru anularea deciziei în privința lui Ion Bulhac

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că NU va contesta hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, a promovat evaluarea integrității, chiar dacă Comisia a recomand de două ori nepromovarea.

Totodată, Comisia a anunțat că a depus la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) o contestație împotriva hotărârii CSM prin care a fost respins raportul de reevaluare în privința judecătorului Ion Bulhac, de la Curtea de Apel Centru.

În urma reevaluării, Completul A și-a menținut concluzia inițială, constatând că judecătorul nu întrunește criteriile de integritate etică și propunând nepromovarea evaluării externe.

„La 4 august 2026, CSM a respins raportul de reevaluare, apreciind, în esență, că aspectele de ordin etic identificate de Comisie nu ating nivelul de gravitate necesar sau că anumite circumstanțe diminuează gradul de responsabilitate al judecătorului”, notează Comisia.

După recepționarea și examinarea hotărârii motivate a CSM, Comisia a decis să își exercite dreptul prevăzut de lege de a o contesta la CSJ. Printre principalele motive se numără faptul că, în opinia Comisiei, „CSM s-a îndepărtat de practica sa anterioară și nu a realizat o evaluare cumulativă a celor 16 hotărâri ale judecătorului aferente celor 6 cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO)”.

Potrivit legii, CSJ urmează să examineze contestația în termen de 30 de zile de la depunere.

În cazul judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, Comisia a anunțat că a decis să nu conteste hotărârea CSM din 4 august 2026.

CSM a înlocuit, pentru anul 2020, valoarea Cheltuielilor de Consum ale Populației (CCP) aferentă mediului urban cu cea aferentă mediului rural. În urma acestei recalculări, valoarea totală a averii inexplicabile s-a situat sub pragul prevăzut de lege.

„După examinarea motivării CSM, Comisia a constatat că nu există suficiente temeiuri juridice pentru formularea unei contestații la CSJ”, se arată în comunicat.

Marți, 4 august, CSM a hotărât respingerea raportului de reevaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea de la Judecătoria Orhei, și a constatat promovarea reevaluării. Anterior, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a concluzionat de două ori că judecătorea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.

Astfel, CSM a examinat raportul de reevaluare și a decis cu zece voturi asupra respingerii recomandării Comisiei și promovării acesteia.

Potrivit Consiliului, în urma recalculării fluxurilor financiare aferente anului 2020, a rezultat un sold pozitiv de 19 260 de lei. În consecință, pentru anul respectiv nu se mai constată existența unei averi nejustificate.

„Totodată, CSM reține că existența unei diferențe financiare pozitive pentru anul 2020 nu înlătură constatările anterioare referitoare la anii 2013 și 2014, pentru care a fost identificată o diferență negativă cumulată în cuantum de 221 187 de lei. Această situație nu mai subzistă însă pentru anul 2020, ca urmare a aplicării indicatorului corespunzător mediului rural de trai al gospodăriei subiectului evaluării. Întrucât valoarea totală a averii inexplicabile stabilite pentru întreaga perioadă evaluată este inferioară pragului prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, aceasta nu poate constitui, prin ea însăși, temei pentru constatarea lipsei integrității financiare a subiectului”, a anunțat CSM.

De asemenea, CSM nu a acceptat propunerea de nepromovare a judecătorului Ion Bulhac, formulată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Astfel, membrii CSM au dispus ca acesta să promoveze evaluarea externă.

„CSM a constatat că deficiențele identificate în cauzele examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în care este vizat judecătorul Ion Bulhac, reprezintă erori de interpretare juridică, de natură decizională, și nu acte arbitrare. Potrivit standardelor constituționale aplicabile, doar erorile de o gravitate deosebită pot justifica excluderea unui judecător din sistem”, a scris Consiliul.

Conform CSM, în cauzele criticate, judecătorul Bulhac a activat ca membru al unor complete colegiale, având la acea etapă o experiență profesională redusă și fără a deține calitatea de raportor sau de președinte al completului. „Aceste circumstanțe diminuează gradul de vinovăție individuală care i-ar putea fi imputat.”

„În cauzele de recurs, instanța este ținută strict de motivele invocate de părți. Judecătorul nu poate fi sancționat pe plan etic pentru omisiuni care decurg din limitele legale ale procedurii sau din modul în care cererile au fost motivate de către participanți”, a mai precizat instituția.

Bulhac a fost reevaluat după ce Comisia a dispus în iunie 2025 nepromovarea acestuia, iar CSM a respins raportul de nepromovare a Comisiei și a fost dispusă reevaluarea judecătorului.