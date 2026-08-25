Sate cu priveliști pitorești, dar fără canalizare, stații de epurare și spații autorizate de depozitare a deșeurilor: problemele de mediu din șase localități ale R. Moldova identificate de un grup de tineri

Deși necesitatea protejării mediului înconjurător apare tot mai des pe agenda publică, localitățile din R. Moldova încă au restanțe la acest capitol. Mai mulți tineri au monitorizat problemele de mediu din satele lor de baștină, iar verificările au arătat peisaje asemănătoare: sate cu priveliști pitorești, dar în care lipsesc sistemele de canalizare și stațiile de epurare, iar deșeurile sunt colectate și gestionate necorespunzător.

Mai multe grupuri de tineri monitori civici au efectuat o analiză a problemelor de mediu din șase localități din toate zonele țării. Activitatea a avut loc în cadrul Programului de monitorizare civică, parte a proiectului Empower Youth.



Monitorii civici au fost instruiți și ghidați de echipa Centrului Român de Politici Europene (CRPE) de la Chișinău.

În timpul monitorizării, două probleme au fost cel mai des remarcate – lipsa sistemelor de canalizare și gestionarea defectuoasă a deșeurilor.

Tinerii au analizat documente și strategii locale, au cerut informații de la autorități, au discutat cu locuitorii și reprezentanții administrațiilor publice, au aplicat chestionare și au făcut mai multe vizite de documentare în teren, iar în baza datelor colectate au elaborat rapoarte.

Comuna Ghelăuza, raionul Strășeni

Cei 1221 de locuitori ai comunei Ghelăuza, formată din localitățile Ghelăuza și Saca, nu au încheiate contracte individuale cu autoritatea publică pentru serviciul de evacuare a deșeurilor. Prin urmare, serviciile de salubrizare sunt organizate la nivel comunitar – deșeurile menajere sunt colectate prin intermediul unui tractor care preia, de două ori pe lună, gunoaiele scoase de localnici la poartă. Acestea sunt duse la gunoiștea comunală, amplasată la aproximativ 1–2 km de localitate, care însă nu este autorizată conform normelor de mediu.





În plus, întrucât frecvența serviciului de colectare a deșeurilor este uneori influențată de condițiile meteorologice, unii locatari încă mai practică arderea deșeurilor sau depozitarea necorespunzătoare a resturilor vegetale și animaliere.

Totodată, în comună lipsește un sistem de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate, ceea ce reprezintă un risc de poluare a solului, a apelor de suprafață și subterane.

Totuși, conform raportului, un proiect care vizează extinderea și modernizarea rețelei de canalizare în comună se află la etapa finală de implementare. Majoritatea lucrărilor în satul Ghelăuza au fost deja executate, în prezent continuă procesul de conectare a gospodăriilor la rețea. Autoritățile intenționează să extindă ulterior sistemul de canalizare și în satul Saca.

Comuna Văratic, raionul Rîșcani

Și în Comuna Văratic, raionul Rîșcani, deșeurile sunt colectate din gospodării și transportate cu un tractor, către o gunoiște locală neautorizată, amenajată de autoritatea publică locală ca soluție temporară pentru depozitarea deșeurilor. Aceasta se află în apropierea intrării în sat, la marginea drumului public și imediat după ultima gospodărie, fapt ce poate afecta negativ mediul și sănătatea publică.

De asemenea, în localitate lipsește un sistem complet și modern de canalizare și epurare a apelor uzate: infrastructura de canalizare deservește în principal instituțiile publice locale, în timp ce majoritatea gospodăriilor utilizează sisteme individuale de evacuare a apelor uzate, precum latrine sau fose septice.

Potrivit autorilor raportului, în lipsa unor soluții centralizate, o parte a apelor reziduale provenite din gospodării poate ajunge în sol, crescând astfel riscul de poluare a apelor subterane și a râului Ciuhur, pe malul căruia este amplasată localitatea. De cealaltă parte, Primăria afirmă că „nu există cazuri confirmate de deversare directă a apelor uzate în râul Ciuhur”.

Satul Gălășeni, raionul Rîșcani

Și locuitorii satului Gălășeni din raionul Rîșcani depozitează deșeurile la o gunoiște de la marginea satului, care nu este autorizată conform standardelor de mediu.

Locuitorii satului, discutând cu echipa de monitori civici, au menționat printre problemele de mediu ale localității dificultățile legate de gestionarea deșeurilor, lipsa tomberoanelor în anumite zone și necesitatea unei implicări mai active a autorităților locale în organizarea colectării și evacuării deșeurilor.





Satul Pîrlița, raionul Fălești

Monitorizarea a arătat că satul Pîrlița din raionul Fălești se confruntă cu probleme de mediu asemănătoare celor din celelalte localități verificate.



Deși în sat există o întreprindere municipală locală, fondată de Consiliul Local, care este responsabilă de colectarea și transportul deșeurilor, infrastructura de salubrizare rămâne dezvoltată insuficient. În anumite zone ale satului, accesul utilajului de colectare este limitat sau imposibil din cauza infrastructurii rutiere. Astfel, având în vedere și faptul că localnicii nu au posibilitatea de a transporta individual deșeurile la gunoiște, ei sunt nevoiți să transporte deșeurile până la drumul central din sat, „ceea ce reprezintă practici neuniforme de depozitare și generează disconfort”, potrivit autorilor raportului.

În localitate funcționează trei gunoiști, toate fiind însă neautorizate. Mai mult decât atât, două dintre acestea sunt nefuncționale sau interzise, astfel încât accesul populației este limitat la o singură zonă de depozitare.

În Pîrlița lipsește și sistemul centralizat de canalizare, ceea ce reprezintă o altă vulnerabilitate a infrastructurii de mediu.





Satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni

Deși este una dintre cele mai mari localități rurale din R. Moldova, având 5922 de locuitori, Dubăsarii Vechi din raionul Criuleni nu are un sistem de canalizare și nici stații de epurare a apelor uzate.

Cu toate că Dubăsarii Vechi dispune de o gunoiște autorizată și de un sistem de colectare săptămânală a deșeurilor, pe străzile din localitate au fost identificate deșeuri abandonate în spații verzi și zone naturale, preponderent din materiale plastice.

Satul Delacău, raionul Anenii Noi

Nici Delacău nu dispune un sistem de canalizare cu stație de epurare.

Serviciul de salubrizare din sat este asigurat de administrația publică locală, colectarea deșeurilor fiind realizată de patru ori pe lună, cu ajutorul unui tractor al Primăriei. Deșeurile sunt transportate către un spațiu aflat la aproximativ 6 km de localitate, ceea ce implică riscuri de poluare.

Proiectul EmpowerYouth își propune să sprijine implicarea tinerilor prin acțiuni climatice și de mediu, considerate un punct de pornire important pentru o participare civică mai activă.

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului „EmpowerYouth: participarea tinerilor și implicarea în procesul de luare a deciziilor la nivel local”, implementat de A.O. Centrul de Cercetare și Advocacy în Afaceri Europene de la Chișinău, filiala Centrului Român de Politici Europene (CRPE) de la București.

Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a EACEA. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.