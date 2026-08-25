„Situația rămâne dificilă și poate evolua rapid”. Precizările Ministerului Mediului în legătură cu situația hidrologică pe râul Nistru

„Situația de pe Nistru rămâne dificilă și poate evolua rapid”, anunță marți, 25 august, Ministerul Mediului într-un comunicat. Totodată, instituția face apel către autoritățile publice locale și operatorii de apă să monitorizeze funcționarea stațiilor de captare și îndeamnă cetățenii să utilizeze apa potabilă „strict pentru uz casnic și menajer, oprind orice risipă sau utilizare nejustificată”.

În Lacul Dubăsari, unul dintre cele mai mari lacuri din R. Moldova, nivelul apei este stabil în acest moment. Cu toate acestea, potrivit Ministerului Mediului, o imagine statică a lacului nu reflectă starea de sănătate și disponibilitatea apei pe întreg cursul Nistrului.

„Stabilitatea actuală de la Dubăsari se datorează exclusiv negocierilor și acordurilor operative prin care s-a reușit menținerea deversărilor din Ucraina la un debit continuu de 75–85 m³/s.

Lacul Dubăsari nu este o sursă independentă și nu dispune de o capacitate de stocare care să asigure o rezervă strategică autonomă, nici măcar pentru o perioadă scurtă. Volumul său este direct și total dependent de fluxul de apă care vine din amonte, din Ucraina. Problema majoră, invizibilă din aval, dar critică pentru R. Moldova, se află la Complexul Hidrotehnic Novodnistrovsk, unde rezervele scad într-un ritm alarmant. În întreaga lună iulie, nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a scăzut cu 1,00 m.

În luna august (până la data de 25 august), nivelul a scăzut deja cu încă 1,00 m. Prognoza operativă indică o scădere totală de aproximativ 1,25 – 1,30 m până la sfârșitul lunii august. Afluenții montani aduc tot mai puțină apă în acumulare. Dacă la începutul lunii august debitul de intrare era de 38 m³/s, în ultimele 8 zile media zilnică a coborât la doar 22,38 m³/s.

Datele operative detaliate privind debitul de intrare în lacul Novodnistrovsk (ultimele 8 zile):

Luni: 15 m³/s

Marți: 29 m³/s

Miercuri: 19 m³/s

Joi: 18 m³/s

Vineri: 14 m³/s (nou record negativ istoric)

Sâmbătă: 23 m³/s

Duminică: 34 m³/s

Luni: 27 m³/s

Practic, pentru a susține debitul de 75–85 m³/s necesar Nistrului în aval (inclusiv pentru menținerea nivelului la Dubăsari), din acumularea Novodnistrovsk s-a evacuat de trei până la patru ori mai multă apă decât a intrat. Această procedură a funcționat pe seama rezervelor acumulate anterior, care acum sunt aproape de epuizare”, se menționează în comunicatul Ministerului.

În condițiile hidrologice actuale, menținerea chiar și a acestui debit minim de deversare (75–85 m³/s) devine extrem de dificilă și riscă să devină imposibilă dacă aportul natural nu crește, susțin autoritățile de mediu. Vineri, 28 august, va avea loc o nouă ședință a Comisiei Nistrene, cu partea ucraineană, în cadrul căreia se va reevalua balanța hidrologică și se vor căuta soluții de compromis pentru protejarea captărilor de apă și a ecosistemului fluviului.

„În cazul în care deversările din Ucraina vor fi reduse forțat, scăderea nivelului se va resimți rapid și direct în lacul Dubăsari și în stațiile de captare din aval (…).