Andronachi, încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a admis recursul procurorilor după ce a fost plasat la domiciliu

Vladimir Andronachi revine în izolator pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu, anunță Procuratura Anticorupție.

La data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv, precum și cererile avocaților referitoare la revocarea măsurii preventive aplicate anterior. În urma examinării, instanța a dispus admiterea parțială a demersului procurorului.

Încheierea a fost contestată cu recurs de către acuzare la Curtea de Apel. În urma examinării recursului, Curtea de Apel Centru a casat încheierea Judecătoriei Chișinău și a dispus prelungirea arestului preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi pentru încă 30 de zile.

Ziarul de Gardă a întrebat Procuratura Anticorupție (PA) când mai exact Vladimir Andronachi a fost plasat în arest la domiciliu și de ce n-a anunțat despre aceasta.

„Instanța a decis pe 24 decembrie plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu, urmare a examinării demersului procurorului privind prelungirea măsurii preventive arestul preventiv și cererilor avocaților privind revocarea măsurii preventive. Încheierea privind admiterea parțială a demersului procurorului a fost contestată cu recurs la Curtea de Apel de către procuror. Nu am anunțat despre aceasta, deoarece urma să anunțăm după decizia finală a instanței de apel”, a declarat PA pentru ZdG.

Pe 8 decembrie, PA anunța că instanța de apel a admis recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului deputat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu încă 20 de zile. Astfel, instanța de apel a dispus prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Fostul deputat a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie.

Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri.

Astfel, Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, este bănuit că ar fi spălat 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea.

Potrivit acuzatorului de stat, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025, pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

„(…) Probele au demonstrat schema infracțională complexă care a fost organizată de către domnul Andronachi. Urmează să efectuăm alte acțiuni de identificare a tuturor participanților (…). El a acționat prin interpuși – persoane apropiate și a reușit să spele o sumă impunătoare de bani (…)”, a subliniat procurorul pentru sursa citată.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.

Pe 25 ianuarie 2025, dosarul lui Andronachi a fost trimis în instanța de judecată, fiind acuzat de escrocherie. În prezent, cauza penală se află pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău. După mai multe ședințe amânate, următoarea ar urma să aibă loc în noiembrie 2025.

Numele lui Andronachi figurează și într-un dosar penal deschis pentru abuz de putere sau abuz de serviciu. Pe 16 ianuarie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a desfășurat prima ședință în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, episodul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, fostul director al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, și alte două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, sunt învinuiți de abuz de serviciu în interesul unei „organizații criminale”.

În iulie 2025, ZdG scria că fostul deputat democrat figurează și într-o cauză penală pentru comiterea unui accident rutier în timp ce se afla în stare de ebrietate avansată. Incidentul a avut loc pe 21 aprilie 2025, când ex-parlamentarul conducea un cvadriciclu (ATV) pe o stradă din orașul Durlești.