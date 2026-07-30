13, 8, 7 și 5 ani de închisoare — pedeapsa primită de foștii membri ai Comitetului de Creditare al BC „Banca de Economii” SA pentru încălcarea regulilor de creditare. Detalii de la PA

Pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat fostului președinte al BC „Banca de Economii” SA, Grigore Gacikevici, pedeapsa cu închisoare pe o perioadă de 13 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar celorlalți foști colegi – câte 8, 7 și 5 ani de închisoare, a comunicat Procuratura Anticorupție (PA), care a gestionat cazul.

Joi, 30 iulie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe foștii membri ai Comitetului de Creditare al BC „Banca de Economii” de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor.

PA a menționat că, pe anumite episoade incriminate inculpații au fost achitați, astfel, „procurorii urmează să decidă în ce măsură vor contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru”.

Doi membri ai Comitetului de Creditare al BC „Banca de Economii” SA au fost condamnați la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Un alt membru a fost condamnat la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni cu executare, restul termenului fiind suspendat pe o perioadă de probațiune de 3 ani. Iar al cincilea inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu suspendare condiționată pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința a patru inculpați a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință, iar în privința celui de-al cincilea inculpat a fost dispusă – obligarea de a nu părăsi țara.

De asemenea, aceștia au fost privați de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar pe un termen de 5 ani și a fost admisă acțiunea civilă parțial și dispusă încasarea, în mod solidar, de la inculpați, în beneficiul părții vătămate BC „Banca de Economii” SA, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune de peste 1,6 miliarde de lei.

Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu organul de urmărire penală al Centrul Național Anticorupție, s-a constat că în perioada 2005–2012, fostul președinte al BC „Banca de Economii” SA, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii, ar fi acordat credite neperformante mai multor agenți economici.

Creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară, în lipsa unei analize reale a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, în privința unor beneficiari insuficient verificați, fără stabilirea clară a surselor de rambursare, precum și în condițiile unor garanții insuficient evaluate sau monitorizate. Totodată, mijloacele financiare au fost utilizate, în unele cazuri, în alte scopuri decât cele declarate.

Prin aceste acțiuni, BC „Banca de Economii” SA a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei.

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea pedepselor definitive pentru concurs de infracțiuni. Astfel, procurorii au solicitat 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru fostul președinte al băncii, Grigore Gacikevici. Pentru ceilalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii, acuzatorii de stat au solicitat câte 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Fostul șef al Băncii de Economii a Moldovei, Grigore Gacikevici, și alți patru foști membri ai Consiliului de Administrație al BEM: Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov, învinuiți de eliberarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, sunt primii oameni din sistemul bancar ajunși pe banca acuzaților în dosarul „Frauda bancară”.