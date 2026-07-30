A permis unui bărbat să întrețină acte sexuale cu fiica sa de 6 ani pentru 100 de lei: mama minorei și bărbatul, condamnați la închisoare

Un bărbat de 69 de ani a fost condamnat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite și o femeie de 46 de ani – pentru trafic de copii în scop de exploatare sexuală, a anunțat joi, 30 iunie, Procuratura Generală (PG).

Astfel, bărbatul a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, iar femeia – la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei de tip închis. Totodată, acesteia i-a fost aplicată interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura activități ce implică interacțiunea cu persoane minore, pe un termen de 5 ani.

Potrivit materialelor din dosar, cei doi inculpați se cunoșteau de mai mulți ani, fiind consăteni, iar între aceștia existau relații de prietenie.

„Bărbatul mergea frecvent în vizită la domiciliul inculpatei. Astfel, în vara anului 2020, bărbatul s-ar fi aflat la domiciliul inculpatei, unde, în timp ce consumau băuturi alcoolice, femeia i-ar fi permis acestuia să intre în camera în care se afla fiica acesteia, în vârstă de 6 ani. Inculpatul, pentru a-și satisface poftele sexuale, a profitat de vârsta fragedă a copilei, de vulnerabilitatea acesteia și de imposibilitatea de a se apăra, a determinat-o să participe la un act de natură sexuală”, a scris PG.

Ulterior, minora a părăsit domiciliul și s-a adăpostit într-o casă părăsită din apropiere. Aceasta fost identificată de mama sa, care, folosind amenințări cu violența fizică, a determinat-o să revină acasă. Aici, minora a fost din nou constrânsă să participe la astfel de fapte.

Inculpata a permis ca minora să fie implicată în astfel de activități pentru obținerea unor foloase financiare, primind ulterior de la bărbat suma de 100 de lei.

În instanță, inculpații nu și-au recunoscut vina, respingând acuzațiile aduse.

„Bărbatul a susținut că acuzațiile sunt false și că ar fi fost provocate de un conflict personal cu tatăl minorei, iar femeia a negat că și-ar fi exploatat copilul sau că ar fi primit bani în acest scop.”

Bărbatul nu este la prima abatere de lege, fiind condamnat anterior.

Sentința este cu drept de atac.

Totuși, potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la decizia finală a instanței.