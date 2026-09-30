Zi decisivă pentru Guvernul Mureșan: al treilea premier propus de președintele României, Nicușor Dan, merge astăzi la vot în Parlament

Parlamentul României votează astăzi, începând cu ora 13:00, învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul este susținut de PNL, USR și UDMR, însă pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Siegfried Mureșan a declarat anterior că se bazează pe aproximativ 200 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține noul Guvern. PNL, USR și UDMR au împreună aproximativ 170 de parlamentari, astfel că premierul desemnat are nevoie de sprijin suplimentar din partea altor parlamentari sau grupuri, scrie Digi24.

Cu o zi înaintea votului, președintele României, Nicușor Dan, a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat președintele României. Totodată, Nicușor Dan a spus că nu ia în calcul alegerile anticipate.

În cazul în care Guvernul propus de Mureșan nu obține votul de învestitură, procesul de formare a unui nou Executiv va continua. Potrivit unor scenarii prezentate în spațiul public, președintele ar putea face noi desemnări pentru funcția de premier.

Cine sunt miniștrii propuși

Lista Cabinetului Mureșan este formată din: