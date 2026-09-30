ULTIMA ORĂ O dronă a explodat în raionul Anenii Noi. La fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale Poliției

O dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Poliția.

Potrivit oamenilor legii, preliminar, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Zona a fost securizată, iar la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale Poliției. Experții urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului, se arată în comunicat.

Poliția a îndeamnat cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.