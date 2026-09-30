LIVE TEXT Atac rusesc cu rachete și drone asupra Kievului: cel puțin două persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1680

8:21 Rusia a lansat, în noaptea de 30 septembrie, un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite, au anunțat autoritățile ucrainene, scrie Kyiv Independent.

Atacul a avut loc pe fondul intensificării, începând din august, a loviturilor rusești asupra capitalei Ucrainei, potrivit sursei citate, care a precizat că Rusia lansează tot mai frecvent atacuri cu drone, inclusiv în timpul zilei, iar în ultima perioadă a trecut la o tactică ce presupune atacuri consecutive asupra Kievului timp de mai multe zile.

Victimele au fost înregistrate în districtul Sviatoșîn din Kiev, unde aproximativ 12 locuințe au fost avariate în urma atacului, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În districtul Podilskîi, o clădire „nerezidențială” și un depozit au fost cuprinse de flăcări. De asemenea, jurnaliști aflați la fața locului au relatat despre o pană de curent în districtul Pecersk din Kiev.

În regiunea Kiev, în afara capitalei, cel puțin un copil a fost găsit mort sub ruinele unei locuințe din orașul Vîșhorod. Un bărbat și o femeie au fost, de asemenea, răniți în urma atacului.

În orașul Bucea, din regiunea Kiev, au fost avariate 11 automobile, două depozite și trei locuințe, a declarat șeful administrației militare a regiunii Kiev, Timur Tkacenko. În noaptea de 29 septembrie, mai multe rachete și drone rusești au lovit Kievul, în urma atacului fiind rănită o persoană, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

Cu o zi înainte, pe 28 septembrie, drone rusești au lovit centrul Kievului în timpul zilei. Două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, dronele au lovit clădiri nerezidențiale din districtele Obolon, Solomiansk, Darnîțki, Podil și Șevcenkivski.

În centrul capitalei, clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări. Ministrul Educației și Științei, Andrii Butenko, a anunțat că și una dintre clădirile ministerului a fost avariată.