Zelenski spune că SUA au informat Ucraina despre întâlnirile de la Moscova: „Apreciem coordonarea acțiunilor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri seara, 28 august, că Statele Unite au furnizat Kievului informații despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile.

„Astăzi, am primit din partea americană informații despre întâlnirile care au avut loc zilele trecute la Moscova. A fost o serie de întâlniri. Am discutat cu partea americană înaintea acestor întrevederi și am vorbit din nou acum. Vă mulțumim pentru informații și pentru tonul necesar al dialogului cu Rusia. Apreciem coordonarea acțiunilor și faptul că America promovează o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut și a obiectivelor care trebuie atinse. Rusia trebuie să pună capăt războiului său și trebuie create toate condițiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Zelenski.

Directorul Agenției Centrale de Informații din SUA (CIA), John Ratcliffe, s-a aflat la Moscova, Rusia, pentru întrevederi, a scris pe 15 august CBS News.

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin. Mai multe instituții media au relatat că vizita a fost un efort de a avertiza Moscova să nu atace o țară NATO, întrucât liderii europeni au devenit extrem de îngrijorați și au avertizat public că Moscova ar putea testa hotărârea NATO – și angajamentul lui Trump față de Articolul 5, clauza de apărare colectivă a alianței – printr-un atac limitat sau alte provocări militare.

Ulterior, Președintele Trump a declarat pentru Axios într-un interviu telefonic din 27 august că nu este îngrijorat de faptul că Rusia va ataca țările NATO. Trump a contestat aceste rapoarte, declarând pentru Axios că Ratcliffe nu a transmis un astfel de avertisment.

„Nu sunt îngrijorat… deloc. Nu există nicio problemă”, a spus Trump când a fost întrebat despre o posibilă provocare rusească împotriva țărilor NATO.

Președintele a numit călătoria lui Ratcliffe „o afacere obișnuită” și și-a exprimat nedumerirea cu privire la relatările din presă despre aceasta.

„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus o dată la șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”, a spus Trump.

Vorbind cu reporterii două ore mai târziu, Trump a fost întrebat din nou dacă SUA i-au transmis președintelui rus Vladimir Putin un avertisment cu privire la potențiale atacuri asupra țărilor NATO.

Trump a spus că nu dorește să comenteze, dar a adăugat: „Nu vor ataca teritoriul NATO”.

Presa americană a notat că aceasta a fost prima vizită a lui Ratcliffe în Rusia în calitate de director al CIA, deși acesta a menținut legătura cu omologii săi din serviciile de informații ruse. CIA a avut, de asemenea, un rol în recentele schimburi de persoane dintre SUA și Rusia, inclusiv în eliberarea, în aprilie 2025, a cetățenei ruso-americane Ksenia Karelina, în cazul căreia Ratcliffe a negociat personal. Agenția a fost implicată și în schimbul de prizonieri din 2024, în urma căruia au fost eliberați jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin american Paul Whelan.

Fostul director al CIA, William Burns, a călătorit la Moscova în noiembrie 2021, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt și a discutat direct cu președintele Vladimir Putin, avertizându-l să nu invadeze Ucraina.

Vizita lui Ratcliffe are loc în contextul în care negocierile de pace mediate de SUA cu Ucraina rămân în mare parte blocate, iar părțile sunt în continuare profund divizate în ceea ce privește chestiunile esențiale.