Trump, după vizita directorului CIA la Moscova: „Nu mă tem că Rusia va ataca NATO”

Președintele Trump a declarat pentru Axios într-un interviu telefonic din 27 august că nu este îngrijorat de faptul că Rusia va ataca țările NATO. Declarațiile vin în contextul în care directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o călătorie secretă la Moscova marți, 25 august, și s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin. Mai multe instituții media au relatat că vizita a fost un efort de a avertiza Moscova să nu atace o țară NATO, relatează Axios.

Liderii europeni au devenit extrem de îngrijorați și au avertizat public că Moscova ar putea testa hotărârea NATO – și angajamentul lui Trump față de Articolul 5, clauza de apărare colectivă a alianței – printr-un atac limitat sau alte provocări militare.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o călătorie secretă la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin. Mai multe instituții media au relatat că vizita a fost un efort de a avertiza Moscova să nu atace o țară NATO.

Donald Trump a contestat aceste rapoarte, declarând pentru Axios că Ratcliffe nu a transmis un astfel de avertisment.

„Nu sunt îngrijorat… deloc. Nu există nicio problemă”, a spus Trump când a fost întrebat despre o posibilă provocare rusească împotriva țărilor NATO.

Președintele a numit călătoria lui Ratcliffe „o afacere obișnuită” și și-a exprimat nedumerirea cu privire la relatările din presă despre aceasta.

„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus o dată la șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”, a spus Trump.

Vorbind cu reporterii două ore mai târziu, Trump a fost întrebat din nou dacă SUA i-au transmis președintelui rus Vladimir Putin un avertisment cu privire la potențiale atacuri asupra țărilor NATO.

Trump a spus că nu dorește să comenteze, dar a adăugat: „Nu vor ataca teritoriul NATO”.

Serghei Narîșkin, directorul serviciului rus de informații externe, a confirmat pe 27 august că s-a întâlnit cu Ratcliffe în timpul vizitei sale la Moscova.

El a spus că discuțiile au fost „o parte regulată a muncii lor” și că „nu a fost nimic ieșit din comun”.

Narîșkin a spus că a discutat „chestiuni de informații” cu Ratcliffe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios în iulie că Putin plănuiește o mobilizare masivă de 500 de mii de soldați în lunile următoare pentru o nouă ofensivă în Ucraina. Zelenski a susținut că Rusia construiește, de asemenea, infrastructură pentru 30 de mii de soldați suplimentari din Coreea de Nord, care vor fi trimiși să lupte în Ucraina.

În ultimele săptămâni, drone rusești care au intrat în spațiul aerian al mai multor membri NATO, inclusiv România și Polonia, au fost doborâte.

Joi, 27 august, Ministerul rus de Externe a declarat că Marea Britanie și Franța „se joacă cu focul” furnizând tehnologie care permite Ucrainei să efectueze atacuri la distanță în interiorul Rusiei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe a amenințat că va ataca ținte militare britanice din interiorul și din afara Ucrainei, ca represalii pentru asistența militară acordată de Marea Britanie Ucrainei.