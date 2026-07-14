Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva VKontante și a aplicației Max. Motivul invocat de Consiliul UE

Mesageria de stat rusă Max și holdingul VK, care deține rețeaua de socializare VKontakte, fondată de Pavel Durov, au fost incluse pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Consiliul UE acuză cele două companii că oferă sprijin tehnic pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia și că sunt implicate în încălcări ale drepturilor omului.

Autoritățile europene și-au motivat decizia din 13 iulie prin faptul că holdingul VK „oferă sprijin tehnic pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice” din Rusia. Din aceleași motive, pe lista sancțiunilor a fost inclusă și compania Communication Platform, dezvoltatorul aplicației de mesagerie Max.

Într-un comentariu pentru RBC, serviciul de presă al VK a declarat că sancțiunile UE nu vor afecta funcționarea serviciilor sale. „Sancțiunile UE nu influențează activitatea VK și a aplicației Max. Aplicațiile și serviciile rămân disponibile utilizatorilor în regim obișnuit”, au transmis reprezentanții companiei.

În total, Uniunea Europeană a inclus pe lista actualizată a sancțiunilor 11 persoane și cinci companii. Printre acestea se numără și dezvoltatorii și furnizorii de software pentru sistemul rusesc de supraveghere „SORM”, utilizat de FSB pentru monitorizarea comunicațiilor. Restricțiile au fost impuse în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Rusia.

În prezent, regimul de sancțiuni al UE împotriva încălcărilor drepturilor omului în Rusia cuprinde 98 de persoane și șapte entități. Activele acestora din UE sunt înghețate, cetățenilor și companiilor europene le este interzis să le pună la dispoziție fonduri, iar persoanele sancționate nu mai pot intra sau tranzita teritoriul Uniunii Europene.