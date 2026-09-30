Premierul Vasile Tofan spune că „unii oameni foarte toxici” au făcut „un mare business” din domeniul administratorilor de insolvabilitate. „Trebuie să facem ordine”

„Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate”, a declarat premierul Vasile Tofan la ședința Guvernului de astăzi, 30 septembrie. Prim ministrul a spus că acesta este „un subiect important”, abordat de „mulți investitori, legat de justiție”.

„Eu îi cunosc încă din viața mea precedentă. Unii dintre ei – intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bat joc și de familii, și de firme. Extrag bani enormi din asta”, a spus Tofan.

La fel, premierul Tofan a menționat că, în paralel cu alte aspecte din reforma pe justiție, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe acest domeniu – administratorii de insolvabilitate și executorii judecătorești: „Acum are loc lupta pe acest domeniu. E foarte important să o ducem la capăt. M-am uitat la statistici: în 2022 nu s-a dat nicio sancțiune disciplinară în acest domeniu, iar în 2024 au fost două avertismente. În ultima perioadă au fost deja 5 sancțiuni adoptate. Unora dintre aceste persoane li s-au retras licențele. Și ei acum atacă înapoi. Luptă pentru că vor să rămână acolo, să-și continue fărădelegile pe care le fac.”

Tofan s-a referit și la ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, menționând că știe că acesta este „atacat în ultimul timp”.

„Vă rog frumos să nu arătați slăbiciune și să continuați să faceți curățenie inclusiv în acest domeniu. Este foarte important, pe lângă toate crizele, să continuăm cu reformele sistemice în țară”, a spus premierul.

Anterior ZdG a scris despre cum pentru prima dată în activitatea sa de circa zece ani, Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați a propus retragerea autorizației a doi administratori – cea mai severă formă de sancțiune prevăzută de lege, după ce a constatat abateri disciplinare. A fost vorba despre Veaceslav Timotin, care administra 52 de companii aflate în proces de insolvabilitate sau faliment, inclusiv mai multe întreprinderi de stat sau cu capital parțial de stat, și Anna Mazur, care era responsabilă de 29 de companii.