Ministrul Apărării Nosatîi declară că autoritățile pregătesc proiecte pentru a echipa Armata Națională cu sisteme de rachete și drone interceptoare

R. Moldova implementează proiecte pentru dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană, inclusiv prin achiziția și dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze drone și rachete. Despre aceasta a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința Guvernului, în contextul mai multor cazuri de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova.

Potrivit lui Anatolie Nosatîi, R. Moldova nu dispune de avioane de luptă de tip F-16, F-18 sau Eurofighter, astfel că eforturile autorităților sunt concentrate pe dezvoltarea altor capacități de apărare aeriană.

„Avem proiecte în derulare pentru a echipa Armata Națională cu sisteme de rachete interceptoare, dar și cu drone interceptoare”, a declarat ministrul.

În paralel, autoritățile își consolidează capacitățile de detectare și monitorizare a țintelor aeriene, a spus Nosatîi, precizând că R. Moldova cooperează și face schimb de informații cu Ucraina și armata României, iar partenerii externi sprijină proiectele de dezvoltare a capacităților de apărare antiaeriană.

Declarațiile ministrului au fost făcute după ce, în dimineața zilei de 30 septembrie, o dronă a intrat în spațiul aerian al R. Moldova și a căzut și explodat în extravilanul localității Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Aparatul a lovit un pilon al unei antene de radiocomunicații și a explodat.

Potrivit oamenilor legii, explozia s-a produs la o altitudine de aproximativ 40 de metri, iar fragmentele dronei s-au împrăștiat pe o distanță de peste 200 de metri.

Ministrul a vorbit și despre un alt aparat de zbor fără pilot, de această dată cu motor cu reacție, care a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova dinspre est, prin segmentul transnistrean. Drona se deplasa în direcția Soroca cu o viteză de aproximativ 400 de kilometri pe oră.