LIVE TEXT Rusia a lovit cu o dronă clădirea Poliției din Jîtomîr. Doi polițiști au murit, iar alte 20 de persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1638

UPDATE 21:55 Trupele Federației Ruse au atacat Jîtomîr cu drone cu propulsie jet, scrie hromadske. Una dintre drone a lovit clădirea Direcției Generale a Poliției Naționale din regiunea Jîtomîr. În urma atacului, doi polițiști și-au pierdut viața, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite.

„Aceasta este încă o manifestare a adevăratei naturi a agresiunii ruse – teroarea îndreptată împotriva oamenilor și a celor care îi apără”, a declarat Maxim Tsutsikiridze, șeful interimar al Poliției Naționale a Ucrainei.

UPDATE 21:47 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că atacurile Ucrainei asupra obiectivelor industriale și de infrastructură aduc prejudicii economiei ruse, dar „nu au consecințe grave”. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale din 19 iulie, scrie Meduza.

UPDATE 15:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că 103 militari ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, a anunțat șeful statului a anunțat acest lucru pe Facebook.

„Astăzi, 103 războinici ucraineni se întorc acasă din captivitatea rusească. Aceștia sunt apărători ai Forțelor Armate, Serviciului de Grăniceri de Stat și Gărzii Naționale. Printre cei eliberați se numără războinici care au apărat Ucraina la Mariupol și în sectoarele Donețk, Luhansk, Harkiv, Zaporijjea, Herson, Dnipro și Sumî”, a declarat Zelenski.

De asemenea, acesta și-a exprimat recunoștința față de soldații care alimentează fondul de schimb valutar al Ucrainei și, prin curajul lor, fac posibilă aducerea ucrainenilor acasă.

„Sunt recunoscător echipei care lucrează în fiecare zi pentru a asigura eliberarea poporului nostru. Ne amintim de fiecare bărbat și femeie care încă se află în captivitate. Facem tot posibilul pentru a aduce acasă toți oamenii noștri”, a declarat Zelenski.

UPDATE 13:30 Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Ufa în urma unui atac cu drone, efectuat peste noapte. Șeful Republicii Bashkortostan din Rusia, Radiî Khabirov, a declarat că instalația era în reparații la momentul respectiv, relatează Ukrinform.

Oficialul a confirmat că echipamentele de prelucrare a petrolului care sunt în reparații la una dintre rafinării au fost avariate.

El a spus că amploarea pagubelor este în curs de evaluare, dar a susținut că reparațiile vor fi finalizate în câteva zile.

Primarul interimar al orașului Ufa, Rustam Sharipov, a declarat că orașul a fost atacat de șase drone, dintre care patru ar fi fost doborâte, în timp ce o alta „a căzut într-o zonă industrială”, unde pompierii „stingeau acum un incendiu”.

Unul dintre cele mai mari complexe petrochimice și de rafinare din Rusia este situat în nordul Ufa. Acesta include Bashneft-UNPZ, Bashneft-Ufaneftekhim și Bashneft-Novoil, cu o capacitate anuală de procesare combinată de 23,5 milioane de tone. Nu a fost specificat ce rafinărie a fost afectată.

De asemenea, nu a fost dezvăluit motivul pentru care unitatea instalației era în curs de reparații. În același timp, publicația a menționat că complexul petrochimic a fost vizat de drone ucrainene de trei ori numai în august, în urma mai multor atacuri din iulie și iunie.

Pe 2 august, dronele au atacat rafinăria de petrol Bashneft-UNPZ, situată la peste 1700 de kilometri de granița cu Ucraina.

UPDATE 12:00 În Herson, în urma loviturilor dronelor, au izbucnit incendii la două case private, un bloc de locuințe cu un etaj, un apartament dintr-un bloc multietajat și terasa de vară a unei cafenele care nu funcționează.

În satul Zaricine, raionul Berîslav, în urma loviturii unei drone rusești, au luat foc acoperișul unei clădiri de depozitare și vegetația uscată de pe teritoriul unei întreprinderi agricole.

Salvatorii, împreună cu echipele serviciului local de pompieri, au lichidat toate incendiile, lucrând în condiții de risc sporit din cauza posibilității unor atacuri repetate.

Nu au fost raportate persoane rănite.

UPDATE 10:45 În noaptea de 19 august, începând cu ora 18:00 pe 18 august, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M și 65 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu propulsie reactivă), Gerbera, muniții „Banderol” și drone-imitație de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Kursk, Oriol, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiske – teritoriile ocupate temporar din Crimeea.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 56 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri, precum și două muniții rătăcitoare „Banderol”, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 10 locații, precum și căderea unor drone doborâte (fragmente) în alte trei locații.

UPDATE 9:30 În noaptea de 19 august, trupele ruse au atacat cu drone orașul. În urma loviturilor, un bărbat a murit, iar alte șapte persoane au fost rănite. Tuturor victimelor li se acordă ajutorul necesar.

La una dintre adrese, a izbucnit un incendiu la etajul doi al unui hostel, pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Salvatorii au scos trupul bărbatului decedat de sub dărâmături.

La o altă adresă, a izbucnit un incendiu într-un magazin de mobilă, pe o suprafață de 100 de metri pătrați.

La o altă adresă au fost avariate geamurile și acoperișul unei clădiri rezidențiale cu două etaje.

Salvatorii au lichidat toate incendiile. Numărul persoanelor rănite este în curs de precizare.

UPDATE 08:52 Drone ucrainene au atacat regiunile Tula și Nijni Novgorod din Rusia în noaptea de 19 august, au relatat canalele de monitorizare, transmite The Kyiv Independent.

Martorii de la fața locului au raportat explozii în Novomoskovsk, regiunea Tula, în timp ce drone au fost doborâte în apropierea unei clădiri rezidențiale din orașul Dzerjinsk, regiunea Nijni Novgorod, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Mileaev, a confirmat că a avut loc un atac ucrainean cu drone, afirmând că apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat 27 de drone.

„Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate pagube la clădiri sau infrastructură”, a declarat acesta.