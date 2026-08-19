Putin: „Nu există, nu au existat și nu pot exista consecințe grave ale atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei”

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că atacurile Ucrainei asupra obiectivelor industriale și de infrastructură aduc prejudicii economiei ruse, dar „nu au consecințe grave”. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale din 19 iulie, scrie Meduza.

„Desigur, nu există, nu au existat și nu pot exista consecințe grave ale acestor atacuri. Dar, desigur, ne aduc prejudicii, este evident. Înțelegem, vedem și știm acest lucru”, a spus Putin.

Acesta a comentat și atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra depozitelor Wildberries. Potrivit lui, capacitățile logistice și de depozitare trebuie refăcute, inclusiv cu implicarea statului.

De asemenea, Putin a i-a dat guvernului sarcina să adopte un program de refacere a capacităților logistice din țară.

„În acest context, trebuie să se țină seama de faptul că refacerea obiectivelor avariate trebuie realizată la un nivel tehnologic cu totul nou”, a spus președintele rus.

În ultimele luni, atacurile ucrainene cu drone au scos din funcțiune până la 40% din capacitățile de rafinare a petrolului din Rusia. În acest context, aproximativ o treime din populație s-a confruntat cu o penurie de combustibil, scrie RBK.

În plus, potrivit Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, din cauza atacurilor eficiente ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și a agravării crizei combustibilului, Federația Rusă a început să recurgă la scheme „gri” de prelucrare a produselor petroliere.