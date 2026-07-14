LIVE TEXT Rada Supremă a susținut demiterea Guvernului condus de Iulia Sviridenko. Război în Ucraina, ziua 1602

UPDATE 21:50 Rada Supremă a votat pentru demiterea șefei Guvernului, Iulia Sviridenko, și a întregului său cabinet. Parlamentarii din fracțiunea prezidențială „Slujitorul Poporului” au condus-o cu aplauze, în timp ce opoziția s-a indignat, întrebându-se de ce un „guvern atât de minunat” este nevoit să plece, scrie BBC.

Potrivit serviciului ucrainean al BBC, pe 15 iulie ar putea fi propusă în Rada Supremă candidatura unui nou prim-ministru, iar votul asupra acesteia ar putea avea loc a doua zi.

UPDATE 21:00 Forțele armate ale Federației Ruse au atacat două nave civile în apele Mării Negre — nave comerciale care navigau sub pavilionul Tanzaniei și al Liberiei, a informat Oleg Kipper, șeful Administrației Regionale a Odesei.

În urma atacului, căpitanul uneia dintre nave și-a pierdut viața. Echipajul, format din 11 persoane, a fost evacuat la țărm, trei dintre aceștia fiind răniți.

UPDATE 13:15 În noaptea de 14 iulie, Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei au lovit alte 11 nave rusești în Marea Azov. Anunțul a fost făcut de comandantul acestor forțe, Robert Brovdi.

Potrivit acestuia, au fost lovite cinci petroliere, cinci nave de marfă și un remorcher. Astfel, în ultimele nouă zile, armata ucraineană susține că a lovit în total 116 nave rusești.

Brovdi a declarat că aceste nave fac parte din „flota din umbră” a Rusiei și sunt folosite pentru transportul petrolului către petroliere de mari dimensiuni aflate în Marea Neagră.

UPDATE 11:12 Forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Cernihiv, Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a atacat cu opt rachete balistice Iskander-M/S-400, două rachete aer-sol ghidate Kh-59/69 și 135 de drone și muniții de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală.

Conform datelor preliminare, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat cinci rachete balistice, cele două rachete ghidate și 108 drone.

Autoritățile ucrainene au raportat impactul a trei rachete balistice și a 25 de drone de atac în 17 locații. Totodată, fragmente ale rachetelor și dronelor interceptate au căzut în alte 10 locații.

Kievul a fost atacat cu rachete balistice, a confirmat primarul Vitalii Kliciko. În urma loviturilor au izbucnit incendii într-un depozit și la mai multe automobile, iar geamurile unui internat au fost avariate. Autoritățile au mai raportat un „crater” în locul uneia dintre explozii și căderea unor fragmente în apropierea unor locuințe.

În regiunea Cernihiv, două femei au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit o clădire de locuințe din raionul Nijîn, în dimineața zilei de marți, 14 iulie.

În regiunea Harkiv, șase persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra localității Solonițivka, a anunțat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile rusești au vizat patru raioane: Sinelnîkove, Nikopol, Kamianske și Solone, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

De asemenea, o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de marfă în regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat Ministerul ucrainean pentru Dezvoltarea Comunităților.

UPDATE 8:55 Militarii ucraineni au atacat, în noaptea de 14 iulie, cu drone, rafinării de petrol din orașul Salavat, Bașchiria, și din localitatea Afipski, regiunea Krasnodar.

La Salavat, ținta atacului a fost unul dintre cele mai mari complexe petrochimice și de rafinare a petrolului din Rusia – „Gazprom Neftekhim Salavat”. Potrivit publicației Astra, citată de Meduza, care a localizat rafinăria din fotografii și înregistrări video publicate de martori, la fața locului a izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, a luat foc și depozitul petrolier „Rosneft” din Salavat.

Președinte al Bașchiriei, Radii Habirov, a confirmat atacul cu drone asupra regiunii. „Există mai multe focare de fum”, a scris acesta pe Telegram, precizând că nu au fost înregistrate victime.

În regiunea Krasnodar, în urma atacului cu drone, a izbucnit un incendiu la rafinăria Afipski. Autoritățile din regiune au relatat că fragmente de drone au căzut în 16 locații. Acoperișurile și fațadele mai multor locuințe au fost avariate, iar o persoană a fost rănită.

Atacurile cu drone obligă tot mai des rafinăriile rusești să își suspende sau chiar să își oprească activitatea. Potrivit agenției Bloomberg, în luna iunie volumul de petrol procesat în Rusia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 21 de ani.