LIVE TEXT Zelenski ar intenționa să schimbe ministrul Apărării. Război în Ucraina, ziua 1601

UPDATE 21:41 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski analizează posibilitatea de a-l înlocui pe Mîhailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării, a declarat pentru The Kyiv Independent un oficial ucrainean de rang înalt, familiarizat cu subiectul.

Deocamdată, nu este clar dacă Mîhailo Fedorov va primi o altă funcție în cadrul Guvernului ucrainean și nici cine ar urma să îi ia locul la conducerea Ministerului Apărării, notează sursa citată.

„Fedorov și președintele au discutat între patru ochi, fără alți participanți. De aceea nici eu, nici ceilalți nu știm ce s-a discutat”, a declarat un oficial ucrainean.

Potrivit unor sondaje recente, Mîhailo Fedorov este considerat unul dintre cei mai de încredere politicieni din Ucraina. Un sondaj realizat în mai 2026 de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că 50% dintre respondenți au încredere în el, în timp ce 21% au spus că nu îl consideră demn de încredere.

O eventuală decizie de a-l înlocui pe un ministru popular și perceput drept competent ar putea stârni controverse atât în rândul clasei politice ucrainene, cât și în societate, scrie The Kyiv Independent.

„Fedorov nici măcar nu este ministru de un an. Nu este cel mai slab ministru al Apărării. Cel puțin nu este un om interesat doar să facă bani”, a declarat, sub protecția anonimatului, un deputat din partidul lui Zelenski.

Biroul lui Mîhailo Fedorov a refuzat să comenteze informațiile.

UPDATE 18:04 Prizonieri de război din state africane, care au luptat împotriva Ucrainei, au declarat pentru Politico că s-au înrolat de bunăvoie în armata rusă, nu prin înșelăciune. Aceștia spun, de asemenea, că își doresc să se întoarcă în Rusia, nu în țările lor de origine.

Unul dintre prizonieri, un cetățean al Republicii Democratice Congo, prezentat de jurnaliști cu numele „Avatar”, a declarat că își vede viitorul în Rusia, nu în țara sa natală. „Am o familie în Rusia. De ce m-aș întoarce în Congo? Ucraina doar crede că ne vom întoarce din nou la război”, a spus acesta pentru Politico.

Anterior, autoritățile ucrainene au susținut în repetate rânduri că Moscova atrage cetățeni ai statelor africane în război. Astfel, în februarie 2026, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, declara că peste 1 780 de mercenari din 36 de state africane luptă împotriva Ucrainei în armata rusă, fiind recrutați prin „scheme frauduloase”.

Informații similare au fost publicate și de presa internațională. În 2025, The Telegraph scria că Rusia atrage fermieri africani la Moscova prin anunțuri false de angajare, după care îi trimite să lupte împotriva Ucrainei.

În interviul acordat Politico, mai mulți prizonieri de război africani au respins însă afirmațiile potrivit cărora ar fi fost înșelați să participe la război. Ei au spus că au semnat în mod conștient contracte cu armata rusă și că doresc să fie repatriați în Rusia, nu în Africa.

„Nu este adevărat că africanii au fost atrași prin înșelăciune în armata rusă. Ți se explică despre ce este vorba atunci când semnezi contractul. Este doar un loc de muncă”, a afirmat „Avatar”.

Întrebați de jurnaliști de ce au ales să se înroleze în armata rusă, prizonierii au răspuns într-un singur cuvânt: banii.

„Este doar o afacere”, a adăugat „Avatar”.

Potrivit datelor Politico, Rusia le oferă recruților din statele africane o plată unică de aproximativ 13 mii de dolari, precum și un salariu lunar de cel puțin 2 000 de dolari.

UPDATE 16:45 Ministra Afacerilor Externe a Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat că este dispusă să susțină cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, întrucât din acesta au fost eliminate numele patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, al fondatorului companiei ruse „Lukoil”, Vagit Alekperov, și al directorului companiei care furnizează componente pentru metroul din capitala Bulgariei. Ea a făcut această declarație înaintea ședinței Consiliului UE pentru Afaceri Externe de la Bruxelles, potrivit Suspilne.

„Concluzia importantă în acest caz este că apărarea poziției naționale nu duce în mod evident la izolare. Bulgaria își poate atinge obiectivele atunci când reușește să-și apere poziția cu ajutorul unor argumente solide”, a spus ea.

UPDATE 16:35 În timpul operațiunilor de stingere a incendiului de pe nava comercială din Odesa atacată de o dronă rusă, au fost descoperite cadavrele a încă două victime. Astfel, numărul victimelor atacului rusesc a crescut la cinci. Alte zece persoane au fost rănite.

„Toate victimele și răniții sunt membri ai echipajului”, a menționat guvernatorul regiunii, Oleg Kiper.

UPDATE 13:50 Trupele ruse au atacat o navă civilă sub pavilionul Togo, pe care se descărcau îngrășăminte minerale. În urma atacului, trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost răniți, a anunțat viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei — ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor din Ucraina, Alexei Kuleba.

Potrivit acestuia, militarii ruși au lovit suprastructura navei, provocând un incendiu.

„Este o nouă lovitură a Rusiei asupra navigației civile și a infrastructurii portuare a Ucrainei. Astfel de atacuri amenință siguranța navigației internaționale, stabilitatea comerțului global și securitatea alimentară mondială”, a scris Kuleba.

El a adăugat că toți cei răniți au fost internați în spital, iar medicii le acordă asistența medicală necesară.

Potrivit Administrației Porturilor Maritime din Ucraina, atacul rus a avariat, de asemenea, infrastructura portului și obiectivele civile din vecinătate, scrie hromadske.

În ultimele câteva zile, atacurile rusești asupra porturilor din regiunea Odesa au provocat moartea a șase persoane. Printre victime se numără angajați ai portului, șoferi și marinari.

UPDATE 11:14 În această dimineață, Rusia a atacat infrastructura civilă din regiunea Odesa. Potrivit guvernatorului regiunii, Oleg Kiper, în urma bombardamentului, pe teritoriul unuia dintre parcurile auto au luat foc 6 autobuze. Alte 11 autobuze și 6 autoturisme au fost avariate. De asemenea, a fost lovită zona sanatoriului, în special clădirea acestuia. Conform datelor preliminare, patru persoane au fost rănite: două pe teritoriul parcului auto și alte două pe teritoriul sanatoriului.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a venit cu un mesaj în urma atacului, în care a reiterat importanța sprijinirii Ucrainei.

„Astăzi, rușii au „învins” din nou obiective pur civile – autobuze obișnuite de pasageri în Odesa, clădiri de locuințe obișnuite în Zaporijjea, un spital obișnuit din regiunea Harkiv. Fiecare zi a acestui război al Rusiei împotriva vieții nu face decât să demonstreze că sprijinirea Ucrainei este justificată din toate punctele de vedere: din punct de vedere al apărării, al politicii și pur și simplu din punct de vedere uman.

Și toată lumea vede acest lucru – vede că Ucraina are nevoie de mai multă apărare antiaeriană, de mai multă protecție a vieții și că conducerea rusă și-a pierdut mințile din cauza războiului și refuză în mod absolut irațional să pună capăt conflictului”, a scris Zelenski.

UPDATE 11:01 Armata rusă a atacat un bloc de locuit din Zaporijjea, în seara zilei de 12 iulie, la ora 22:34. Clădirea a fost grav avariată în urma bombardamentelor, iar după impact s-a declanșat un incendiu în apartamentele de la etajele al doilea, al treilea și al patrulea. Potrivit Procuraturii din regiune, nouă persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate clădirile învecinate și distruse mai multe autovehiculele.

UPDATE 08:12 În noaptea de 12 spre 13 iulie, mai multe drone au atacat regiunea Moscovei, precum și regiunea Stavropol din Rusia. Informația a fost comunicată de administrațiile locale, potrivit hromadske. Au fost raportate victime.

Primarul orașului Moscova, Serghei Sobianin, a declarat că, începând cu ora 20:30 din 12 iulie, peste 350 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei: majoritatea au fost neutralizate „la distanță mare”, iar 50 de drone – în timp ce se apropiau de Moscova.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiev, a anunțat neutralizarea a 81 de drone deasupra regiunii.

Sobianin a menționat doar că în Moscova au căzut resturi, dar în regiunea Moscovei există victime și răniți. Conform informațiilor, în localitatea Pionerski din Istra, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma prăbușirii unei drone. A izbucnit un incendiu în cinci case particulare.

În Solnechnogorsk, în urma impactului unei drone cu un bloc de locuințe, două persoane au fost rănite, iar peretele și geamurile clădirii au fost avariate.

Canalul de Telegram „Astra” semnalează că o bază petrolieră locală este în flăcări. Este deja a doua bază petrolieră atacată în această localitate în ultima săptămână. La 1,2 kilometri de aceasta se află o altă bază, care a fost deja atacată de drone ucrainene în noaptea de 9 iulie.