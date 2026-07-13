Bloomberg: Industria de rafinare a petrolului din Rusia a ajuns la minimul ultimelor 21 de ani

În iulie 2026, producția medie a rafinăriilor de petrol din Rusia este de 3,91 milioane de barili pe zi. Datele au fost prezentate de Bloomberg, care citează experți în analiza piețelor de materii prime și energie ai companiei britanice Energy Aspects.

Potrivit sursei citate, acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat din martie 2005. Totodată, volumul este cu peste 1,4 milioane de barili pe zi mai mic decât media din iulie 2025.

Anterior, Financial Times scria, citând analiști care au dorit să-și păstreze anonimatul, că în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere, Rusia ar fi putut pierde între 20% și 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului.

Potrivit datelor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), pe fondul acestor atacuri ucrainene este în scădere nu doar volumul de rafinare, ci și producția de țiței.

În iunie, aceasta a coborât la 8,928 milioane de barili de țiței pe zi, cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din februarie 2024, notează Bloomberg.