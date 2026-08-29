Incendiu de amploare într-o stațiune din Bulgaria: restaurant distrus și turiști evacuați din hotelurile din apropiere

Un incendiu de amploare a distrus, vineri dimineață, un restaurant din Orașul Nou din Sozopol, Bulgaria. Flăcările și fumul dens s-au extins la clădirile din apropiere, iar autoritățile au evacuat aproximativ 20-25 de persoane din hotelurile și unitățile de cazare din zonă, relatează Novinte.

Potrivit publicației, incendiul a fost semnalat în jurul orei 05:04, la restaurantul „Apollon”, situat pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Direcția Regională Burgas a Ministerului de Interne, focul ar fi izbucnit din cauza unui frigider defect.

Restaurantul a fost distrus complet. Pompierii au stabilit că incendiul a pornit din bucătărie, după care flăcările s-au extins în exterior, cuprinzând o structură din lemn și propagându-se pe fațada clădirii către etajele superioare. Unele camere ale hotelurilor din apropiere au fost, de asemenea, afectate.

Din cauza fumului dens și a riscului de extindere a incendiului, aproximativ 20-25 de turiști au fost evacuați și transportați într-un loc sigur. Potrivit inspectorului Ivan Kirov, de la centrul operațional al pompierilor din Burgas, evacuarea a vizat persoanele cazate în hotelurile și unitățile de vacanță din apropiere.

Flăcările au distrus și fațada din lemn a unei baze din apropiere a Crucii Roșii Bulgare.

La fața locului au fost trimise trei autospeciale de pompieri, echipele intervenind pentru lichidarea incendiului și prevenirea extinderii acestuia la alte clădiri.

Incendiul a provocat pagube materiale importante restaurantului și mai multor clădiri din apropiere. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

Sozopol este una dintre cunoscutele stațiuni turistice de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, situată în regiunea Burgas. Orașul este apreciat pentru plajele sale, centrul istoric și patrimoniul cultural, fiind o destinație importantă pentru turiști în sezonul estival. Stațiunea este inclusă de autoritățile bulgare în oferta națională de turism maritim.