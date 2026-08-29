LIVE TEXT Cel puțin 27 de morți în urma atacului rusesc din regiunea Kiev. Printre victime se numără și un oficial local. Război în Ucraina, ziua 1648

UPDATE 13:27 Cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite în urma atacului rusesc în raionul Bucea din regiunea Kiev. Bilanțul victimelor nu este definitiv și ar putea crește, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Timur Tkacenko.

„Din păcate, la moment se cunosc 27 de persoane decedate. Și această cifră poate să nu fie definitivă”, a declarat oficialul, exprimând condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor, potrivit Unian.

Printre cei decedați se află și Taras Didîci, șeful comunității teritoriale Dmitrivka, care s-ar fi deplasat printre primii la locul incidentului. Potrivit autorităților, 42 de persoane au suferit traumatisme de diferite gravități, inclusiv patru copii. Toate victimele au primit asistență medicală, iar șapte persoane au fost spitalizate.

Din zona afectată au fost evacuate 381 de persoane, dintre care 59 de copii. În localitatea Dmitrivka a fost instituit un centru operațional pentru coordonarea intervențiilor.

UPDATE 09:27 Forțele ucrainene au lovit, în noaptea de 29 august, un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Ozon, a anunțat compania, în contextul în care mai multe obiective din regiunea Rostov, din sudul Rusiei, ar fi fost vizate de atacuri, scrie The Kyiv Independent.

Un centru logistic Ozon din orașul Rostov a fost lovit de o dronă, provocând un „incendiu de mici proporții”, care a fost stins imediat, potrivit companiei.

Între timp, un depozit aparținând retailerului rus de electrocasnice și electronice DNS a luat foc în orașul Aksai, în urma atacului din regiunea Rostov. Angajații aflați la fața locului au fost ulterior evacuați, potrivit canalului de Telegram Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că fragmente provenite de la o dronă au fost găsite pe teritoriul unui depozit din districtul Aksai, fără a preciza despre ce obiectiv este vorba.

În satul Leninskoe, aflat în apropiere, un depozit al lanțului rus de supermarketuri Chizhik a fost, de asemenea, lovit de forțele ucrainene, potrivit Exilenova Plus.

„Orașul Rostov-pe-Don și districtele Aksai, Bagaev și Neklinovski se află sub atac”, a declarat Sliusar, guvernatorul regiunii Rostov.

Șapte persoane au fost rănite în atacul „masiv” asupra regiunii, a adăugat acesta. Dintre cele șapte persoane rănite, doi adulți și doi copii au fost internați în spitale din Rostov-pe-Don, potrivit guvernatorului.