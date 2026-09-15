FOTO Protest violent în fața Guvernului României. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. Nicușor Dan declară că „violențele sunt extrem de grave”, iar Guvernul Bolojan susține că protestul „a depășit cadrul legal”

Câteva mii de fermieri au protestat astăzi, 15 septembrie, în fața Guvernului României. Acțiunea a fost promovată inclusiv de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. În Piața Victoriei, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de două ori, după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte. Jandarmeria București spune că este posibil ca printre manifestanți să fie „persoane infiltrate și instigatori care încearcă să provoace dezordine”, scrie HotNews.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat violențele „extrem de grave” de la protestul fermierilor și a declarat că „politicieni iresponsabili” încearcă să amplifice „artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii”, a scris Nicușor Dan

Sursa: Inquam Photos / George Călin Sursa: Inquam Photos / George Călin Sursa: Inquam Photos / George Călin Sursa: Inquam Photos / George Călin

El a reclamat „încercarea unor politicieni iresponsabili” de a „deturna” protestul fermierilor.„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a scrie președintele României.

La fel, cu o reacție a venit și Guvernul României, anunțând că premierul interimar Ilie Bolojan „a luat act” de revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor (APC) care au fost depuse în timpul protestului fermierilor. Despre manifestație, Executivul spune că a depășit cadrul legal și „a degenerat în regretabile acte de violență”.





Din data de 9 iulie 2026, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, Tánczos Barna, a avut șase întâlniri cu reprezentanții crescătorilor de ovine și cei ai ANSVSA, se arată într-un comunicat al Guvernului. Totuși, la protestul care a avut loc în Piața Victoriei, nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor, susține Guvernul.