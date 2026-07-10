Fără Patriarhul Kirill: Al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei ar putea fi aprobat pe 13 iulie

Al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi aprobat pe 13 iulie, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe ai statelor membre, care va avea loc la Bruxelles, scrie pravda.com.ua, citând surse diplomatice.

Potrivit surselor publicației, pachetul ar putea fi adoptat într-o variantă „de compromis” – nu îl va mai include pe Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, și va conține prevederi „atenuate” privind interdicția de intrare în UE pentru militarii ruși implicați în războiul împotriva Ucrainei.

„Cu doar o săptămână în urmă părea că divergențele dintre statele membre privind principalele elemente ale celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni sunt prea mari și că adoptarea acestuia va fi amânată până în toamnă. Însă discuțiile asupra versiunii revizuite, purtate în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți din 12 iulie, au oferit speranța că poate fi găsit un compromis”, a declarat una dintre sursele citate.

Pentru a obține sprijinul tuturor statelor membre, Uniunea Europeană ar fi pregătită să accepte mai multe compromisuri:

să îl excludă de pe lista persoanelor vizate de sancțiuni pe Patriarhul Kirill și pe fondatorul companiei petroliere ruse Lukoil, Vagit Alekperov, la solicitarea Bulgariei și Italiei;

să atenueze formularea privind interdicția de intrare în UE pentru combatanții ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei, inclusiv prin posibila excludere a foștilor militari din această măsură, la cererea Italiei, Franței, Greciei, Ciprului și a altor state membre;

să relaxeze prevederile privind interzicerea importurilor de pește din Rusia, inclusiv renunțarea la propunerea de interzicere totală a importurilor de cod din Rusia și Belarus, considerată o cale indirectă de acces a peștelui rusesc pe piața europeană, în interesul Germaniei, Franței, Țărilor de Jos și Poloniei;

să elimine mai multe restricții propuse privind gazul natural lichefiat rusesc și petrolierele asociate acestuia, în urma presiunilor exercitate de Grecia, Cipru și Malta.

O nouă rundă de discuții privind pachetul de sancțiuni este programată pentru 10 iulie, în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți. Președinția irlandeză a Consiliului UE ar spera să obțină atunci aprobarea tehnică a textului, astfel încât adoptarea finală să poată avea loc pe 13 iulie, în cadrul Consiliului Afaceri Externe.

Dacă statele membre nu vor ajunge la un consens pe 10 iulie, ar putea fi convocată o nouă reuniune pe 12 iulie, însă o decizie în acest sens nu a fost luată deocamdată.

Sursele publicației nu exclud nici posibilitatea ca decizia politică finală privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni să fie luată direct de miniștrii de Externe ai UE în cadrul reuniunii din 13 iulie.

Un alt scenariu analizat este aprobarea, pe 13 iulie, doar a prelungirii pentru încă șase luni a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, stabilit la 44,1 dolari pe baril, în timp ce adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni ar putea fi amânată pentru toamnă sau aprobată ulterior prin procedura scrisă.

La începutul lunii iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propunerea privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

De atunci, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind sancțiunile care vizează industria pescuitului din Rusia, interdicția de intrare în UE pentru combatanții ruși și sancțiunile individuale împotriva unor cetățeni ruși, inclusiv împotriva Patriarhului Kirill.