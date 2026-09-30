Are R. Moldova suficiente resurse energetice? Ministrul Energiei oferă detalii despre stocurile disponibile

În ultimele 24 de ore, în R. Moldova au intrat aproximativ 620 de tone de benzină COR 95 din Bulgaria și 3000 de tone de motorină, cu originea în România, Arabia Saudită și India. În ceea ce privește gazele naturale, marți, 29 septembrie, consumul total al consumatorilor casnici, al agenților economici și al centralelor de termoficare a fost de aproximativ un milion de metri cubi. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Conform oficialului, stocurile disponibile acoperă în prezent aproximativ 30 de zile de consum la benzină și 10 zile la motorină.

„În condițiile stării de urgență în sectorul energetic, vreau să vă ofer cât mai des informații clare și concrete despre situația din țară, fără speculații și fără ocolișuri. Astăzi, situația este următoarea:

Benzină și motorină

În ultimele 24 de ore au intrat în țară aproximativ 620 de tone de benzină COR 95 din Bulgaria și 3000 de tone de motorină, cu originea în România, Arabia Saudită și India. Stocurile disponibile acoperă în prezent aproximativ 30 de zile de consum la benzină și 10 zile la motorină.

Energie electrică

Pentru un consum prognozat de aproximativ 12.000 MWh, circa 33% va fi acoperit din producția locală, în mare parte din surse regenerabile. Alte 32% vor veni din Ucraina, iar 35% din România.

Gaze naturale

Ieri, consumul total al consumatorilor casnici, agenților economici și centralelor de termoficare a fost de aproximativ 1 milion de metri cubi de gaze.

Astăzi, prețul de referință TTF a deschis la 69 de euro/MWh, în scădere față de ziua precedentă. Unul dintre factorii care influențează piața este reducerea consumului de gaze în China, ceea ce înseamnă o presiune mai mică asupra volumelor de LNG disponibile pe piața internațională. În același timp, depozitele de gaze din Europa sunt umplute în proporție de aproximativ 71%, sub media ultimilor cinci ani, de 87%. Voi continua să vă informez constant despre situația energetică. Cred că, într-o perioadă complicată, oamenii au nevoie în primul rând de informații clare, actualizate și transparente”, a spus Junghietu într-o înregistrare video pe Facebook.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în data de 30 septembrie 2026.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina 95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 34,31 lei/litru, cu 4 bani mai puțin decât prețul stabilit pentru ziua precedentă. Și motorina se ieftinește, urmând să coste cel mult 36,69 lei/litru. Scăderea este de 15 bani față de prețul stabilit pentru 29 septembrie.