Donald Trump neagă că SUA vor investi 300 de miliarde de dolari într-un fond pentru reconstrucția Iranului. Textul acordului, care urmează să fie semnat pe 19 iunie, a fost relatat de CNN și Bloomberg

Donald Trump neagă că SUA vor investi într-un fond 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului. Textul acordului, care urmează a fi prezentat vineri, a fost deja publicat de presa americană și conține o prevedere referitoare la finanțări asigurate împreună cu partenerii regionali. La înțelegerea din 2015, fostul președinte american, Barack Obama, a plătit doar 1,7 miliarde, scrie Financial Times (FT).

Sursa citată scrie că o persoană familiarizată cu negocierile a declarat că fondul de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția țării ar putea fi creat doar dacă se ajunge la un acord final care să includă și o înțelegere privind programul nuclear al Iranului. Potrivit aceleiași surse, finanțarea nu ar proveni de la guvern, ci ar fi destinată companiilor interesate de investiția în Iran. De asemenea, fondul ar putea atrage investiții și din partea unor companii europene, asiatice și americane. Deocamdată nu sunt cunoscute detalii privind modul în care acest fond ar urma să fie administrat sau structurat.

Întrebat despre informațiile privind fondul de 300 de miliarde de dolari, vicepreședintele JD Vance a răspuns: „Suntem absolut deschiși ca țările de pe Coasta Golfului să investească în reconstrucția Iranului, dar numai dacă Iranul își încheie programul nuclear și stocul îmbogățit de materiale”.

Trump a mai insistat că ar putea relua campania de bombardamente, dacă Memorandumul de Înțelegere „nu îmi este pe plac” și dacă Iranul „nu se comportă bine”.

Este de așteptat ca SUA și Iranul să semneze oficial memorandumul de înțelegere pe 19 iunie, la Geneva, moment care va deschide calea celor 60 de zile de negocieri menite să pună capăt definitiv conflictului și să impună restricții stricte programului nuclear iranian, scrie Bloomberg, care, la fel ca și CNN, a publicat cele 14 puncte ale proiectului de memorandum.

Agenția de știri iraniană Tasnim relatează că un oficial iranian, citat sub protecția anonimatului, a declarat că anumite părți prezentate de presa internațională sunt inexacte, dar nu a spus și care anume sau în ce fel diferă. Bloomberg a scris, anterior, că ar putea exista diferențe de formulări între versiunile în limba engleză și limba persană. CNN precizează că a obținut copia de la un oficial american, iar conținutul a fost confirmat de un diplomat prezent la summitul G7 din Franța și de două surse diplomatice cu cunoștințe despre negocieri.

Mai mulți oficiali americani i-au minimizat, totuși, importanța, în declarații făcute pentru CNN, numindu-l “un document politic” ce nu reflectă angajamentele critice pe care Iranul le-a luat față de SUA, în special cu privire la viitorul programului său nuclear.

Cele 14 puncte, în forma publicată de Bloomberg și CNN: