Donald Trump neagă că SUA vor investi 300 de miliarde de dolari într-un fond pentru reconstrucția Iranului. Textul acordului, care urmează să fie semnat pe 19 iunie, a fost relatat de CNN și Bloomberg
Donald Trump neagă că SUA vor investi într-un fond 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului. Textul acordului, care urmează a fi prezentat vineri, a fost deja publicat de presa americană și conține o prevedere referitoare la finanțări asigurate împreună cu partenerii regionali. La înțelegerea din 2015, fostul președinte american, Barack Obama, a plătit doar 1,7 miliarde, scrie Financial Times (FT).
Sursa citată scrie că o persoană familiarizată cu negocierile a declarat că fondul de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția țării ar putea fi creat doar dacă se ajunge la un acord final care să includă și o înțelegere privind programul nuclear al Iranului. Potrivit aceleiași surse, finanțarea nu ar proveni de la guvern, ci ar fi destinată companiilor interesate de investiția în Iran. De asemenea, fondul ar putea atrage investiții și din partea unor companii europene, asiatice și americane. Deocamdată nu sunt cunoscute detalii privind modul în care acest fond ar urma să fie administrat sau structurat.
Întrebat despre informațiile privind fondul de 300 de miliarde de dolari, vicepreședintele JD Vance a răspuns: „Suntem absolut deschiși ca țările de pe Coasta Golfului să investească în reconstrucția Iranului, dar numai dacă Iranul își încheie programul nuclear și stocul îmbogățit de materiale”.
Trump a mai insistat că ar putea relua campania de bombardamente, dacă Memorandumul de Înțelegere „nu îmi este pe plac” și dacă Iranul „nu se comportă bine”.
Este de așteptat ca SUA și Iranul să semneze oficial memorandumul de înțelegere pe 19 iunie, la Geneva, moment care va deschide calea celor 60 de zile de negocieri menite să pună capăt definitiv conflictului și să impună restricții stricte programului nuclear iranian, scrie Bloomberg, care, la fel ca și CNN, a publicat cele 14 puncte ale proiectului de memorandum.
Agenția de știri iraniană Tasnim relatează că un oficial iranian, citat sub protecția anonimatului, a declarat că anumite părți prezentate de presa internațională sunt inexacte, dar nu a spus și care anume sau în ce fel diferă. Bloomberg a scris, anterior, că ar putea exista diferențe de formulări între versiunile în limba engleză și limba persană. CNN precizează că a obținut copia de la un oficial american, iar conținutul a fost confirmat de un diplomat prezent la summitul G7 din Franța și de două surse diplomatice cu cunoștințe despre negocieri.
Mai mulți oficiali americani i-au minimizat, totuși, importanța, în declarații făcute pentru CNN, numindu-l “un document politic” ce nu reflectă angajamentele critice pe care Iranul le-a luat față de SUA, în special cu privire la viitorul programului său nuclear.
Cele 14 puncte, în forma publicată de Bloomberg și CNN:
- Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, odată cu semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, încetarea imediată și definitivă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai lanseze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.
- Imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.
- La semnarea prezentului Memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale din Golful Persic către Marea Omanului și invers, la volumul dinainte de război, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.
- Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.
- Statele Unite se angajează să ridice, conform unui calendar care urmează să fie convenit în cadrul acordului final, toate tipurile de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și toate sancțiunile unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.
- Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord final, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.
- Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.
- Statele Unite se angajează ca, în funcție de evoluția negocierilor în vederea încheierii unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să elibereze toate autorizațiile și licențele necesare în acest sens.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului Final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.
- După semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere și după primirea garanțiilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul Memorandum de Înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase.
- Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.