Bloomberg: UE a inițiat contacte discrete cu Kremlinul pentru posibile discuții de pace privind Ucraina

În contextul declarațiilor președintelui Donald Trump potrivit cărora, după un acord cu Iranul, acesta se va concentra pe războiul din Ucraina, Uniunea Europeană a făcut pași pentru a implica conducerea rusă în discuții privind modalități de oprire a conflictului. Inițiativa a fost lansată de președintele Consiliului European, António Costa, care ar fi contactat discret Kremlinul, scrie Bloomberg, citând surse.

Unul dintre interlocutorii publicației, care a dorit să rămână anonim, a vorbit despre două convorbiri telefonice între principalul consilier al lui Costa, cunoscut pentru apelurile anterioare la negocieri cu Moscova, și un înalt oficial rus apropiat de președintele Vladimir Putin. Numele participanților și datele discuțiilor nu au fost făcute publice. Scopul contactelor ar fi fost pregătirea terenului pentru discuții mai substanțiale în viitor. Nici purtătorul de cuvânt al lui Costa, nici purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu au comentat situația.

În luna mai, șeful Consiliului European a declarat că, „la momentul potrivit”, Europa va trebui să poarte discuții cu Moscova „pentru a rezolva problemele comune de securitate”, menționând că există „potențial” în acest sens. La rândul său, Vladimir Putin a sugerat că l-ar vedea drept posibil negociator din partea UE pe fostul cancelar german Gerhard Schröder, considerat de mulți ani apropiat de Kremlin.

Potrivit Bloomberg, Germania, Franța și Regatul Unit, în coordonare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au discutat separat strategii privind implicarea lui Putin în negocieri de pace. Oficialii europeni consideră că Moscova ar putea accepta contacte diplomatice pe fondul stagnării frontului, intensificării atacurilor ucrainene pe teritoriul rus și creșterii costurilor economice ale războiului.

Un oficial a declarat că liderii europeni încearcă să își coordoneze acțiunile pe măsură ce războiul intră într-o nouă fază și se pregătesc pentru un posibil moment de intensificare a contactelor cu Kremlinul.

Anterior, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că UE intenționează să formuleze propriile condiții în eventuale negocieri de pace cu Rusia, printre care se numără retragerea trupelor ruse din Georgia și R. Moldova.