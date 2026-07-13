Ucraina și nouă state europene lansează o coaliție de apărare împotriva rachetelor balistice

Liderii Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Norvegiei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit au convenit, împreună cu Ucraina, să creeze o coaliție integrată de apărare împotriva rachetelor balistice, se arată într-un comunicat al Președinției Franței. Cele zece state au semnat o declarație comună la Paris, pe 13 iulie, la Coaliția de Voință.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a confirmat că noua coaliție va sprijini Ucraina în dezvoltarea proiectului său de apărare antiaeriană Freya, conceput ca o alternativă mai accesibilă la sistemul american Patriot, având capacitatea de a intercepta eficient rachetele balistice lansate de Rusia.

„Capabilități puternice și suficiente de apărare împotriva rachetelor balistice sunt esențiale pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski într-o postare pe platforma X.

Președintele a subliniat că Freya nu este conceput pentru a înlocui actualele capacități europene de apărare antiaeriană, ci trebuie privit drept „o modalitate de a ne consolida apărarea, de a crea un scut puternic deasupra întregii Europe și de a face toate acestea mai rapid și cu costuri mai mici”.

Textul integral al Declarației:

„Noi, liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olandei, Norvegiei, Spaniei, Suediei, Ucrainei și Regatului Unit, conștienți de amenințarea tot mai mare reprezentată de rachetele balistice și de importanța crescândă a capacităților de apărare pentru securitatea continentului european, anunțăm astăzi demararea procesului de creare a unei coaliții pur defensive împotriva rachetelor balistice. Ne exprimăm sprijinul față de proiectul său emblematic, care vizează eforturi neîncetate pentru dezvoltarea unei capacități antibalistice.



Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală, sub forma unei arhitecturi integrate de apărare antirachetă, menită să descurajeze și să neutralizeze viitoarele amenințări cu rachete – dezvoltată prin efort colectiv, deschidere tehnologică și o cooperare industrială bazată pe încredere. Aceasta va completa sistemele existente de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv soluțiile europene suverane deja achiziționate sau care vor fi achiziționate în viitor de către țările participante. Prin punerea în comun a bazei noastre industriale de apărare, a cercetării și a experienței noastre operaționale, obiectivul nostru este de a construi o capacitate comună împotriva rachetelor balistice pentru Europa și de a sprijini activitățile relevante care contribuie la acest demers. Această acțiune nu este îndreptată împotriva niciunui popor, ci are ca scop apărarea poporului nostru. Recunoaștem experiența unică a Ucrainei, dobândită prin apărarea sa împotriva războiului de agresiune purtat de Rusia.



Prin această Declarație, intenționăm să stabilim cerințe operaționale comune, grupuri de lucru tehnice comune, mecanisme clare de guvernanță, precum și o foaie de parcurs către primele capacități operaționale ale Coaliției – cu respectarea dispozițiilor constituționale respective și a obligațiilor noastre internaționale.



Ne vom strădui să sprijinim activitățile comune de cercetare și dezvoltare în cadrul proiectului-pilot, în special prin identificarea unor oportunități de finanțare adecvate și prin promovarea unui schimb mai eficient de date și informații.



Membrii fondatori ai Coaliției sunt Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Regatul Unit.



Coaliția rămâne deschisă altor națiuni care împărtășesc principiile și obiectivele sale”.