UPDATE Ambasadorului rus i-a fost înmânată a treia notă de protest în ultimele patru luni

UPDATE 10:50 MAE a confirmat că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă.

„Ambasadorului i-a fost înmânată o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.MAE reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, se arată în declarația autorităților.

Știrea inițială

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova l-a convocat, în dimineața zilei de marți, 14 iulie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov. Deși autoritățile nu au precizat motivul convocării, aceasta are loc la o zi după ce o dronă rusească încărcată cu 40 de kilograme de exploziv a încălcat spațiul aerian al R. Moldova.

În noaptea de 13 iulie, la ora 1:03, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat un obiect zburător care a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni.

Specialiștii din Batalionul Geniu „Codru” al Armatei Naționale, care s-au deplasat în satul Copanca, au efectuat cercetarea și analiza particularităților tehnice ale dronei căzute și au constatat că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Gheran-2 de proveniență rusească.

Substanța explozivă depistată în drona de tip Gheran-2 (40 kg), a fost detonată „în condiții de maximă siguranță” de geniștii Armatei Naționale, cu sprijinul Poliției.

Ultima oară, MAE i-a înmânat lui Ozerov o notă de protest în mai 2026, când o altă dronă survolat teritoriul țării.

Anterior, o altă notă de protest pe care a primit-o Ozerov a fost în martie, în legătură cu atacul Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina și poluarea râului Nistru.