Un nou concurs pentru funcția de director general al S.A. „Moldtelecom”

Consiliul S.A. „Moldtelecom” a lansat un nou concurs pentru funcția de director general. Conform Agenției Proprietății Publice (APP), concursul se desfășoară în baza unui Regulament actualizat, care „stabilește în prim-plan un proces competitiv, transparent și bazat pe merit, cu respectarea confidențialității candidaților pe durata selecției”.

„Pentru consolidarea procesului de recrutare, Comisia de selectare a atras în calitate de expert independent AMROP România, reprezentată de SC The Searchers Advisory Group SRL, companie specializată în executive search. Expertul va sprijini procesul de identificare și evaluare a candidaților, inclusiv prin căutare directă pe piața națională și internațională, fără a substitui competențele decizionale ale Comisiei. Decizia finală privind selectarea candidatului revine Consiliului S.A. „Moldtelecom””, a comunicat APP.

Termen-limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2026, ora 16:00 (Chișinău).

Dosarele pot fi depuse:

în format fizic, în plic sigilat, la sediul S.A. „Moldtelecom”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10, la secretarul Comisiei de selectare;

în format electronic, la adresa [email protected].

Regulamentul concursului, cerințele față de candidați și lista documentelor necesare pentru participare:

Pe 3 septembrie, APP a anunțat despre încheierea anticipată a concursului, în contextul retragerii dosarelor de concurs de către ambii candidați admiși în procesul de selecție: Viorel Motorniuc și Andrei Preașcă.