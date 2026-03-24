Motorina va ajunge să coste peste 30 de lei. Noile tarife aprobate de ANRE

Carburanții vor continua să se scumpească și pe 25 martie. Prețul benzinei va ajunge la 29,04 lei/litru, în creștere cu 16 bani, iar motorina va costa 30,18 lei/litru, cu 37 de bani mai mult. Prețurile au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe 24 martie și sunt aplicabile pentru data de 25 martie.

Pe 4 martie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce Statele Unite și Israel au lovit Iranul începând pe 28 februarie. Teheranul ripostează prin atacuri asupra aliaților SUA din Golful Persic, inclusiv asupra infrastructurii energetice. Din cauza conflictului, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ un sfert din exporturile mondiale de petrol, a fost suspendat, iar prețurile globale la petrol și gaze au crescut semnificativ.

La începutul escaladării tensiunilor din regiune, benzina costa, în R. Moldova, 23,75 lei/litru, iar motorina – 20,72 lei/litru. Până pe 25 martie, prețurile vor crește cu 5,29 lei/litru la benzină și cu 9,46 lei/litru la motorină, potrivit tarifelor maxime stabilite de autorități.

Președinta Maia Sandu a avertizat că, la un moment dat, prețurile la carburanți ar putea ajunge la nivelul celor de pe piața mondială. Aceasta a menționat că Guvernul lucrează la anumite măsuri pentru a atenua efectele crizei, dar a subliniat că „trebuie să ne pregătim și pentru cele mai proaste scenarii”. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS) din luni, 23 martie.