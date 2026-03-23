Maia Sandu spune că prețurile la carburanți ar putea ajunge la nivelul celor de pe piața mondială: „Trebuie să ne pregătim și pentru cele mai proaste scenarii”

Președinta Maia Sandu a avertizat că, la un moment dat, prețurile la carburanți ar putea ajunge la nivelul celor de pe piața mondială. Aceasta a menționat că Guvernul lucrează la anumite măsuri pentru a atenua efectele crizei, dar a subliniat că „trebuie să ne pregătim și pentru cele mai proaste scenarii”. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS) din luni, 23 martie.

După ședința planificată a CNS, Maia Sandu a răspuns la întrebările jurnaliștilor inclusiv de subiectul crizei energetice și creșterii prețurilor. Șefa statului și-a exprimat speranța că „această criză se va încheia mai devreme decât mai târziu”.

„Toate șocurile energetice, în pofida măsurilor pe care le-am întreprins, dar pentru că nu avem petrol, pentru că nu avem gaze naturale, evident, creșterea prețurilor ne afectează și la nivel de gospodării, dar și la nivel de economie, sectoare. O să urmărim și speranța noastră este că această criză se va încheia mai devreme decât mai târziu, dar trebuie să ne pregătim și pentru cele mai proaste scenarii. Noi avem o formulă sau un mecanism de formare a prețurilor care presupune o tranziție mai lentă la prețul de piață, deci timp de 14 zile și asta ne ajută într-un fel să evităm volatilitatea extremă, dar asta nu înseamnă că la un moment prețurile nu ajung la prețul mondial”, a declarat Maia Sandu.

În același context, președinta a evocat măsurile de sprijin deja adoptate pentru agricultori și a anunțat că Guvernul urmează să examineze noi soluții pentru susținerea economiei.

„Știu că a fost aprobat un program de rambursare a accizului pentru agricultură în valoare de peste 100 de milioane de lei și da, guvernul are sarcina, în următoarele zile, să analizeze și să vadă care ar fi alte acțiuni prin care să poată să susțină economia. Pe termen mediu și lung, soluția este în continuare creșterea independenței energetice prin sporirea capacităților de producere a energiei regenerabile, reducerea consumului prin proiecte de eficiență energetică și electrificarea”, a precizat Maia Sandu.

„Deci, repet, urmărim și este o situație îngrijorătoare, deci vă spun fără menajamente, este o situație foarte îngrijorătoare dacă nu se va stabiliza situația, dacă nu se vor stabiliza prețurile în următoarele câteva săptămâni”, a conchis Sandu.

Pe 4 martie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce Statele Unite și Israel au lovit Iranul începând pe 28 februarie. Teheranul ripostează prin atacuri asupra aliaților SUA din Golful Persic, inclusiv asupra infrastructurii energetice. Din cauza conflictului, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ un sfert din exporturile mondiale de petrol, a fost suspendat, iar prețurile globale la petrol și gaze au crescut semnificativ.

În R. Moldova, prețul benzinei va ajunge la 28,88 lei/litru, în creștere cu 41 de bani, iar motorina va costa 29,81 lei/litru, cu 60 de bani mai mult. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 23 martie și sunt valabile pentru data de 24 martie.

Captură foto: ANRE

La 28 februarie, la începutul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, benzina costa în R. Moldova 23,75 lei/litru, iar motorina – 20,72 lei/litru. Astfel, până în prezent, prețurile au crescut cu 5,13 lei/litru la benzină și cu 9,09 lei/litru la motorină, potrivit tarifelor maxime stabilite de autorități.