VIDEO Criza din Iran va lovi R. Moldova? Daniel Vodă, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Daniel Vodă, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, despre valul de dezinformări care circulă online în contextul escaladării tensiunilor din jurul Iranului și despre modul în care aceste narațiuni încearcă să inducă panică în R. Moldova. În cadrul discuției, Vodă explică ce este real și ce este exagerare în mesajele care leagă conflictul din Orientul Mijlociu de un presupus colaps energetic în R. Moldova, demontează afirmațiile despre dependența totală de importuri de energie și clarifică impactul real al evoluțiilor geopolitice asupra prețurilor la carburanți și asupra securității energetice. De asemenea, discutăm despre hărțile virale cu razele rachetelor iraniene, despre falsurile legate de radarul achiziționat de Moldova și despre modul în care propaganda încearcă să prezinte investițiile în securitate drept inutile.