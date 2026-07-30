Motorina se scumpește cu aproape un leu. Prețul carburanților pentru 30 iulie

Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale pentru joi, 30 iulie, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.

Pentru ziua de joi, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

30,62 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,08 lei);

(+0,08 lei); 31,89 lei/litru – pentru motorina standard (+0,89 lei).

Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare de marți, 28 iulie, a cabinetului de miniștri.